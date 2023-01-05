The New York Times: Командиры РФ позволяли своим солдатам насиловать украинок 5.01.2023, 16:47

4,384

Всплыли новые детали преступлений оккупантов.

Командиры армии РФ на оккупированных территориях Украины отдают приказы об изнасиловании или поощряют их. В этом отношении в войсках агрессора сформировалась четкая модель поведения.

Об этом пишет американская газета The New York Times. «Прибывают сухопутные войска, и на второй-третий день начинаются изнасилования», – рассказала изданию прокурор по ведению дел сексуального насилия Офиса генерального прокурора Ирина Диденко.

По свидетельствам жертв изнасилований, российские командиры знают о преступлениях их солдат и даже поощряют насилие.

Иногда они отдавали приказы насиловать или делали намеки на это, например, советовали своим подчиненным «расслабиться», говорит Диденко.

В одном из случаев, о котором рассказала чиновник, командир разрешил солдатам войти в жилой дом. Один из них сказал: «Мы ее просто побьем, а эту изнасилуем».

Юрист из Великобритании Уэйн Джордаш, консультирующий украинскую прокуратуру, говорит, что признаки молчаливого согласия со стороны командиров есть в 30 рассмотренных им делах, пишет NYT.

А более четкую схему организованного сексуального насилия военные РФ практикуют в СИЗО, пишет газета. 26-летняя Ольга из Херсона рассказала изданию, что провела две недели под стражей и все это время ей угрожали изнасилованием.

На 8-й или 9-й день заключения женщину привязали к столу, раздев по пояс. В течение 15 минут следователь кричал, а затем впустил в комнату еще семерых мужчин. Кроме того, ее пытали током, рассказала Ольга.

Всего официально установлено 154 факта изнасилований украинок оккупантами, однако на самом деле их гораздо больше, считает Ирина Диденко. Она рассказала о селе в Киевской области, где, по словам психологов, каждая девятая женщина пострадала от насилия со стороны захватчиков. При этом далеко не все готовы говорить об этом открыто.

Жертвы изнасилований в принципе неохотно говорят о пережитом, а из-за войны их останавливает еще и страх получить обвинения в сотрудничестве с армией РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».