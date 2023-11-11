Лукашисты устроили облаву в Барановичах

Лукашисты устроили облаву в Барановичах2
- 11.11.2023, 12:35
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Задерживали и тех, кто вернулся домой из-за границы.
В Барановичах силовики провели облаву, задержав не менее десяти человек.
Об этом сообщили правозащитники со ссылкой на активиста Юрия Казакевича.
11 ноября приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал подтвердил информацию о «рейде».
Сообщалось, что «хапун» произошел 9 ноября. Среди задержанных оказался правозащитник Александр Войтешик. У него дома прошел обыск. Позже Войтешика судили за распространение «экстремистских» материалов, пишет телеграм-канал «Весна Брест».
11 ноября приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал рассказал, что в Барановичах прошла «очередная отработка региона».