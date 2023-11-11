Лукашисты устроили облаву в Барановичах 2 11.11.2023, 12:35

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Задерживали и тех, кто вернулся домой из-за границы.

В Барановичах силовики провели облаву, задержав не менее десяти человек.

Об этом сообщили правозащитники со ссылкой на активиста Юрия Казакевича.

11 ноября приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал подтвердил информацию о «рейде».

Сообщалось, что «хапун» произошел 9 ноября. Среди задержанных оказался правозащитник Александр Войтешик. У него дома прошел обыск. Позже Войтешика судили за распространение «экстремистских» материалов, пишет телеграм-канал «Весна Брест».

11 ноября приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал рассказал, что в Барановичах прошла «очередная отработка региона».

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