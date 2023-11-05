Белорусов стали чаще отправлять в ЛТП 5 5.11.2023, 19:29

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Правозащитники бьют тревогу.

В 2022-ом году в «лечебно-трудовые прафилактории» Беларуси направили 7 320 человек. Правозащитники «Вясны» проанализировали, как менялась эта цифра в последние годы.

«В среднем число лиц, направленных в ЛТП, в последние годы колебалось в районе 6-7 тысяч человек. Меньше было в 2020 году, поскольку действующим властям на то время было вовсе не до ЛТП — они были занятые зачисткой протестов и задержаниями несогласными. Но уже в 2022 году в так называемые «профилактории» было направлено 7 320 граждан», — сообщает «Вясна».

Сейчас в Беларуси насчитывается 8 лечебно-рабочих профилакториев, из них 3 — женские. Все заведения находятся в подчинении МВД. Основной метод лечения в ЛТП — принудительная работа, отмечают правозащитники. Они считают, что удержание в ЛТП является формой лишения свободы.

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