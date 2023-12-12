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Назван вид орехов, нормализующий уровни сахара и холестерина в крови

  • 12.12.2023, 13:19
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Назван вид орехов, нормализующий уровни сахара и холестерина в крови

Их употребление улучшает показатели метаболического здоровья.

Ученые из Вандербильтского университета в США обнаружили, что употребление древесных орехов — грецкого, макадамии, миндаля и пекана способствует поддержанию нормальных уровней глюкозы и холестерина в крови, а также снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

К участию в исследовании были приглашены 84 человека. Они были разделены на две группы. В течение 19 недель участники из первой группы должны были употреблять древесные орехи (пекан, макадамию, миндаль, грецкий орех) вместо привычных продуктов в качестве перекуса. Добровольцы из второй группы перекусывали едой с высоким содержанием углеводов, например мюсли и крекерами.

По завершении эксперимента испытуемые сдали образцы крови для оценки уровней сахара, инсулина и холестерина в крови. Также ученые измерили кровяное давление участников. Оказалось, что употребление орехов поспособствовало улучшению показателей метаболического здоровья у участников первой группы.

По сравнению с испытуемыми из контрольной группы, у них был более здоровый вес и меньшая окружность талии. Кроме того, у тех, кто ел орехи, повысилась чувствительность к инсулину и уровень «хорошего холестерина» в крови. Такие изменения связаны с более низким риском развития сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Отмечается, что положительный эффект был достигнут без необходимости соблюдать дефицит калорий.

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