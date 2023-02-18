Ученые определили самый важный фактор счастливой жизни 6 18.02.2023, 15:53

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Исследование началось в 1938 году и продолжается до сих пор.

Гарвардский университет начал в 1938 году беспрецедентный исследовательский проект по изучению основ человеческого благополучия. В недавно опубликованной книге Роберта Уолдингера и Марка Шульца The Good Life представлены полученные на данный момент результаты и некоторые неожиданные выводы.

Была изучена за 80 лет жизнь более 2000 человек. Выяснилось, что благополучие зависит от социально-экономической ситуации, общественного признания, здоровья и отношений. И самым важным фактором оказались именно хорошие отношения, причем не только пары, но и друзей, семьи, коллег, соседей или случайно встреченных людей. Они делают нас здоровее и счастливее.

Осознание этого противоречит представлениям о том, что для счастливой жизни важны успех в карьере, процветание, достаточное количество физических упражнений или здоровое питание. Все это для благополучия немаловажно, но решающее значение имеют хорошие отношения, в которых люди поддерживают друг друга, чувствуют, что их ценят, а не эксплуатируют.

В СМИ счастье часто рассматривается как приз, который можно выиграть благодаря достижениям или случайности, а затем сохранить навсегда, преодолев многочисленные препятствия. Следование этим установкам может даже сделать нас несчастными, так как укрепляется ощущение, что все нужное для хорошей жизни всегда недостижимо.

Способность иметь успешные отношения можно тренировать: например, сказать приятное слово незнакомцу на улице, завести разговор с соседом, отправиться в путешествие или сделать еще что-то, что придаст им новый импульс. У изолированных людей значительно более высокие гормоны стресса и худшие показатели крови. А те, у кого успешные отношения, живут более здоровой и долгой жизнью.

Никогда не поздно вступать в хорошие отношения, поддерживать их и становиться счастливее. Представление о том, что в зрелости наше развитие завершается, опровергается всеми исследованиями. Возьмите телефон и напишите человеку, по которому вы скучаете, короткое сообщение. Часто именно такие маленькие действия оказывают огромное влияние на наше ощущение счастья.

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