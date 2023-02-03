В Украине второй раз за сутки объявлена масштабная тревога

В Украине второй раз за сутки объявлена масштабная тревога2
- 3.02.2023, 17:54
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В Беларуси снова подняли российскую авиацию.
В Украине снова масштабная тревога. В Беларуси подняли в небо потенциальный носитель гиперзвуковых ракет «Кинжал». Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Как сообщают белорусские мониторинговые группы, в 17:30 с аэродрома Мачулищи взлетел российский МиГ-31К. Следует добавить, что истребитель является потенциальным носителем гиперзвуковых ракет «Кинжал».