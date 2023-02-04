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Поникшие звезды

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 4.02.2023, 14:33
  • 4,512
Поникшие звезды

А где же «по плану, строго по плану»?

«Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых - кресты» - объявил вчера в Волгограде, занимаясь откровенным обманом, «великий геополитик».

«Крестов» на бортах нет. «Снова» - нет. «Угрозы» - нет в том смысле, что никто не собирается пересекать установленную международными договорами нашей страны границу с Украиной.

Поставка танков Украине – это, примерно, как поставка американских танков «Шерман» в СССР в годы Второй мировой по ленд-лизу. СССР их получил 4102 штуки. Такое вот - оружие победы, ковавшееся США.

Вчера Путин назвал «Леопарды», а сегодня новость из «арсенала свободного мира» - Германия одобрила поставку в Украину 88 танков «Леопард-1» со складов компании Rheinmetall. «Процесс пошел».

И вот что нам непонятно. Что это такое у Путина «невероятно, но факт». Где же «по плану, строго по плану»? Он же гений. Получается, не предвидел?! А разведка?! Где Нарышкин?! Почему не доложили?!

Итог таков. Крестов не видно. Поникшие звезды налицо.

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