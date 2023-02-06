Невзоров: Путин — это дятел-мутант 6.02.2023, 3:55

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Российский журналист сравнил главу Кремля с птицей, которая долбит бетонный столб.

В интервью главному редактору издания «ГОРДОН» Алесе Бацман получивший украинское гражданство российский публицист и журналист Александр Невзоров сравнил объявившего о вторжении в Украину президента РФ Владимира Путина с дятлом-мутантом, у которого вместо носа ржавая ракета.

«Результата не будет. Дятел глуп: дятел не видит, что это не дерево, а бетонный столб. [...] Все то, что было проанонсировано, все то, чем тебе, мне, миру портили настроение: про какие-то наступления, про какие-то новые шаги, про новые тактики, про выученные уроки, – мы видим, что всего этого нет», – сказал Невзоров.

Он отметил, что у российской армии, вторгшейся в Украину, «никаких изменений в тактике нет».

«У путинской военной машины хватает военной мощи для того, чтобы, там, грызть окраины Бахмута [Донецкой области], грызть окраины Угледара [в том же регионе]. Любая нормальная армия бы стеснялась сообщать о таких победах: что вот здесь сарай взяли, а здесь овладели воронкой от взрыва», – объяснил Невзоров.

По его словам, «это приятно, потому что всегда неприятно обнаружить у противника какие-то умственные способности или способности обучаться».

«Мы их не видим – это уже хорошо», – считает публицист.

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