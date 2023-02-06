Военный эксперт рассказал, почему ВСУ не выходят из Бахмута 7 6.02.2023, 11:42

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Олег Жданов

Решаются две основные задачи.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что на данном этапе украинцам выгодно удерживать Бахмут и истощать силы противника.

Несмотря на весьма сложную ситуацию в Бахмуте Донецкой области, украинские войска пока не оставляют этот город. Ситуацию на фронте Жданов прокомментировал на своем Youtube-канале.

По его мнению, контроль над Бахмутом решает для Вооруженных сил Украины две основные задачи. Во-первых: удержание территории и нанесение максимального урона силам РФ. В подобных сражениях российские оккупанты несут колоссальные потери. Во-вторых: пока россияне пытаются лоб в лоб продавить украинскую оборону в Бахмуте, защитники дают возможность инженерным войскам укрепить оборонительные сооружения за городом на более выгодных позициях.

«По сравнению с летом (имеются в виду события 2022 года, когда российские захватчики штурмовали Северодонецк и Лисичанск Луганской области, - ред.) Украине удалось вдвое увеличить потери российских оккупантов в сутки убитыми, а ранеными еще больше. Нам выгодно такое истощение противника в укрепленном городе», – высказал мнение эксперт.

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