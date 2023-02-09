Российские военные из Татарстана устроили бунт на передовой 9.02.2023, 8:46

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На этом участке ВСУ «положили» два батальона оккупантов.

Российские «мобики» из Татарстана устроили бунт на передовой и отказываются выполнять приказы командования, обвиняя руководство в гибели своих сослуживцев.

Группа россиян записала видеообращение, которое быстро распространяется по социальным сетям в РФ.

Мобилизованные 1231-го полка ВС РФ заявляют, якобы их подразделение передали под управление наемников «ДНР», которые отправляют их на штурм позиций ВСУ без необходимого оружия в качестве расходного материала.

Устроившие бунт российские солдаты не намерены выполнять приказы, отказываясь им подчиняться.

Более того, командование «ДНР» отобрало у мобилизованных россиян всю технику и вещи первой необходимости, бросив на штурм позиции украинской армии без медикаментов и всего с четырьмя магазинами патронов.

ВСУ встретили неподготовленных россиян ударами артиллерией, минометов и стрелкового оружия - потери оккупантов колоссальны.

«Там уже положили 2 батальона, и их оттуда не достать. Мы уже четвертое пополнение, которое сюда приехало, и никто оттуда еще не вернулся: либо «200-е», либо «300-е». Мы видели братские могилы, которые там лежат. Их никто не забирает, они лежат по полгода», — заявляют они.

Примечательно, что тревогу бьют и родственники «мобиков», однако на их претензии российские военные никак не реагируют и утверждают, что «ДНР» не является Россией, представляя из себя «отдельную военную структуру».

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