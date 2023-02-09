ВСУ разгромили на фронте батальон «Алга» из Татарстана 9.02.2023, 10:04

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Россияне даже не смогли эвакуировать с поля боя «200-х» и «300-х».

В российских СМИ большой траур из-за разгрома татарского добровольческого батальона «Алга». Неприятность у оккупантов случилась в минувший понедельник, 6 февраля.

О ликвидации «Алга» сообщил в Twitter украинский милитари-блогер Necro Mancer, отслеживающий в Сети информацию об агрессии РФ против Украины с 2014 года.

Он обнаружил в Z-пабликах сообщения о разгроме группировки.

«Приносим искренние соболезнования семьям погибших 6.02.23 батальона «Алга» при участии в бою», - говорилось в сообщении.

По последним данным, в бою с ВСУ были ликвидированы не менее 30 оккупантов, число раненых неизвестно.

Показательно, что, по данным источников, российская армия даже не удосужилась прекратить артиллерийский обстрел, чтобы эвакуировать тела «200-х» и «300-х».

«(Цифры - ред.) не конечные, списки пополняются. Пока не могут забрать даже тела, обстрел арты с обеих сторон», - сообщила некая Светлана Лукоянова, обладающая информацией об инциденте.

Где случилась «неприятность» с ккупантами «Алга», неизвестно. Necro Mancer подозревает, что татарское подразделение могли разгромить в районе Угледара, что на Донбассе. Там россияне уже которую неделю упорно штурмуют укрепленные позиции ВСУ, не считаясь с потерями.

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что российские военные из Татарстана устроили бунт на передовой.

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