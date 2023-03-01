Военный эксперт: Самолет А-50 Мачулищах поразили с близкого расстояния 1.03.2023, 11:41

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Фото: Maxar

Для атаки могло использоваться оружие уровня уровня Javelin или Switchblade.

Как сообщал сайт Charter97.org, в Беларуси на военном аэродроме Мачулищи 26 февраля раздались взрывы. Известно, что в результате поврежден российский самолет-разведчик А-50 с модификацией.

В эфире «24 канала» полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан сказал, что эту хорошо подготовленную акцию совершили белорусские партизаны.

По его мнению, они вышли на определенную дальность поражения и отработали каким-то из средств – уровня примерно похожего на Javelin или Switchblade.

«Это однозначно наземная операция. К примеру, на аэродром беспилотник выйти не смог бы. Особенно аэродром в Мачулищах, который действительно закрыт системой ПВО. Там стоит С-400 «Триумф», которая бы не пропустила (беспилотник – 24 канал)», – объяснил Роман Свитан.

«Именно поэтому однозначно это не беспилотник, а наземная группа. Она подошла близко и поразила конкретными средствами поражения, на которые не смогла отреагировать система «Триумф», – подытожил Свитан.

Он добавил, что по поражению самолета можно заключить – взрыв имел мощность примерно 3 – 5 килограммов в тротиловом эквиваленте.

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