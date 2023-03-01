В Кыргызстане задержали белоруса, получившего гражданство Украины 4 1.03.2023, 18:23

5,224

Его хотят экстрадировать по запросу Беларуси.

Гражданин Украины Владимир Кадария, находящийся в СИЗО в Кыргызстане, направил письмо президенту Садыру Жапарову. Он просит его пересмотреть решение Генпрокуратуры и суда о его экстрадиции в Беларусь. Об этом «Азаттыку» сообщил его адвокат Автандил Алимжанов.

Объясняется, что ранее 37-летний Владимир Кадария был гражданином Беларуси с именем Андрей Ковалев, а в 2017 году получил статус беженца в Украине и после получения гражданства сменил имя.

В августе прошлого года он приехал в Кыргызстан, а в сентябре на основании запроса Беларуси был задержан на два месяца. Из СИЗО он обратился в Министерство труда, социального обеспечения и миграции для получения статуса беженца и 9 декабря 2022 года получил соответствующее свидетельство.

Однако, как отмечается в письме, спустя три дня, 12 декабря, Первомайский районный суд Бишкека вынес решение о его экстрадиции, удовлетворив заявление Генеральной прокуратуры. Его адвокаты обратились в вышестоящую инстанцию. 15 февраля Бишкекский городской суд оставил в силе решение первой инстанции.

Кадария написал, что не понимает причин такого решения, несмотря на наличие свидетельства о регистрации его ходатайства о признании беженцем в Кыргызстане.

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Сирожидин Камалов заявил «Азаттыку», что решение по Кадария было принято на основании Уголовного кодекса КР и Кишиневской конвенции, отметив, что не может сообщить других подробностей дела.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».