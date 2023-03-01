В Бахмуте уничтожили подразделение «вагнеровцев», которое готовилось к наступлению 1.03.2023, 19:08

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Украинские пограничники в Бахмуте уничтожили подразделение наемников из ЧВК «Вагнера», которое готовилось к наступлению.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Операторы беспилотников обнаружили место сосредоточения вражеской пехоты, которая готовилась к наступлению. Координаты цели передали пограничникам-минометчикам, которые накрыли подразделение «вагнеровцев» внезапным огнем.

По предварительным данным, пять захватчиков были уничтожены, еще 11 ранены.

К тому же, беспилотник запечатлел типичное поведение наемников.

«Неизвестный вагнеровец бросил амуницию, забрал ценные вещи у убитых и скрылся. Как говорится: «Своих не бросаем», - добавляют пограничники.

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