закрыть
1 марта 2023, среда, 19:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Бахмуте уничтожили подразделение «вагнеровцев», которое готовилось к наступлению

  • 1.03.2023, 19:08
  • 3,146
В Бахмуте уничтожили подразделение «вагнеровцев», которое готовилось к наступлению

Видео.

Украинские пограничники в Бахмуте уничтожили подразделение наемников из ЧВК «Вагнера», которое готовилось к наступлению.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Операторы беспилотников обнаружили место сосредоточения вражеской пехоты, которая готовилась к наступлению. Координаты цели передали пограничникам-минометчикам, которые накрыли подразделение «вагнеровцев» внезапным огнем.

По предварительным данным, пять захватчиков были уничтожены, еще 11 ранены.

К тому же, беспилотник запечатлел типичное поведение наемников.

«Неизвестный вагнеровец бросил амуницию, забрал ценные вещи у убитых и скрылся. Как говорится: «Своих не бросаем», - добавляют пограничники.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Пятое поражение Путина
Пятое поражение Путина Дмитрий Кулеба
Ефрейтор с автоматом, бегущий во власть
Ефрейтор с автоматом, бегущий во власть Владимир Халип
Времена изменились: с диктатором говорят на языке силы
Времена изменились: с диктатором говорят на языке силы Артем Черников
Год
Год Ирина Халип