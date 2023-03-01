В Бахмуте уничтожили подразделение «вагнеровцев», которое готовилось к наступлению
- 1.03.2023, 19:08
- 3,146
Видео.
Украинские пограничники в Бахмуте уничтожили подразделение наемников из ЧВК «Вагнера», которое готовилось к наступлению.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
Операторы беспилотников обнаружили место сосредоточения вражеской пехоты, которая готовилась к наступлению. Координаты цели передали пограничникам-минометчикам, которые накрыли подразделение «вагнеровцев» внезапным огнем.
По предварительным данным, пять захватчиков были уничтожены, еще 11 ранены.
К тому же, беспилотник запечатлел типичное поведение наемников.
«Неизвестный вагнеровец бросил амуницию, забрал ценные вещи у убитых и скрылся. Как говорится: «Своих не бросаем», - добавляют пограничники.