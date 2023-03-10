Пятилетняя девочка погибла в стиральной машине в Гомеле
- 10.03.2023, 1:13
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Трагедия произошла 4 марта.
Гомельские следователи проводят проверку по факту гибели пятилетней девочки, которую обнаружили в стиральной машине в одной из квартир областного центра. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
Трагедия произошла 4 марта в Новобелицком районе Гомеля.
— Днем ребенок находился вместе с матерью. По словам родительницы, она вместе с дочкой легла спать и проснулась от стука во входную дверь — с работы вернулся супруг. Мужчина стал спрашивать, где девочка. Затем нашел ее в барабане стиральной машины, — рассказала Кривоногова.
По имеющимся данным, на тот момент ребенок уже был без сознания. Отец вызвал скорую помощь, но реанимационные мероприятия результата не дали, медики констатировали смерть ребенка.
— Уже установлено, что стиральная машина не использовалась семьей — она просто стояла в прихожей и выполняла функции тумбочки, — уточнила Кривоногова.
По предварительным выводам экспертов, девочка могла задохнуться. В рамках доследственной проверки назначены судебно-медицинские и иные экспертизы.