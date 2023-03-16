Пять простых способов ускорить домашний Wi-Fi до максимума 1 16.03.2023, 18:14

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Эти советы будут одинаково полезны жителям домов и квартир.

У домашнего Wi-Fi есть тенденция пропадать или «барахлить» в самый важный момент. И чаще всего по непонятным причинам. Хорошей новостью является то, что низкая скорость интернет-соединения обычно легко исправляется, и для этого совсем не нужно искать нового провайдера. «Униан» собрал 5 советов, которые помогут увеличить скорость вашего Wi-Fi на 50%.

1. Переместите роутер на открытое место

Ваш роутер – это радиопередатчик, он должен находиться как можно ближе к устройствам, которым требуется быстрое подключение (например, к смарт-телевизорам и ноутбукам) – в идеале в прямой видимости. Стены, шкафы и даже книжные полки могут ослабить сигнал вай-фая.

Если вы живете в двухэтажном доме, попробуйте переставить свой Wi-Fi роутер как можно выше, чтобы обеспечить лучший сигнал.

Также стоит учитывать, что если вы поставите роутер на краю вашего дома, половина сигнала будет передаваться наружу, поэтому не ставьте его рядом с окном и держите подальше от стен, которые вы делите с соседями.

2. Измените канал или диапазон

Сигнал Wi-Fi делится на каналы, и роутер использует один из них для связи с устройствами по всему дому. Это может повлиять на скорость соединения, особенно если вы живете в здании, где несколько человек используют Wi-Fi и все находятся на одном и том же канале.

Переключение на другой канал может решить эту проблему. Для этого выясните, как изменить канал на вашем конкретном роутеру: инструкцию, как правило, можно найти в меню администратора по адресу 192.168.1.1, или 192.168.0.1. Попробуйте каналы 1, 6 и 11, так как для них характерно наименьшее количество помех при подключении нескольких устройств.

3. Используйте кабели там, где это можно

Если у вас есть много устройств, возможно, стоит подключить те, которые не передвигаются (телевизоры или игровые приставки), через кабель Ethernet, чтобы обеспечить максимальную скорость.

4. Покрутите антенны

Антенны на вашем маршрутизаторе (если они есть) также могут помочь повысить скорость вашего Wi-Fi.

Если вы живете в квартире, разместите их вертикально, чтобы сигнал распространялся в стороны. Для владельцев больших частных домов лучше всего будет оставить одну антенну вертикально, а другую – горизонтально для трансляции между этажами

5. Обновите роутер

Если ничего не помогает, возможно, пора купить более новый роутер или вовсе настроить ячеистую сеть – это простой способ расширить сеть на несколько комнат без сверления или прокладки кабелей.

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