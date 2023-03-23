Экономисты: Транспортному хабу Лукашенко «хана» 23.03.2023, 10:59

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фото: ТАСС

Над Беларусью фактически опустился «железный занавес».

Про главные тенденции во внешнеполитической деятельности страны и об «успехах» белорусской экономики в «окружении врагов» «Свободным новостям плюс» рассказали директор исследовательского цента BEROC Катерина Борнукова и экономист Лев Львовский.

Фактический дефолт и «железный занавес»

Про основные тренды на внешнеэкономическом фронте рассказала Катерина Борнукова.

Традиционно внешнеэкономический аспект жизнедеятельности белорусской экономики эксперты разбирают в трех аспектах: Россия, Запад и дальняя дуга.

Главное событие на западном направлении – нераспространение санкций Евросоюза на Беларусь, несмотря на декларации. Идея расширения санкций в отношении официального Минска – их синхронизация с российскими, чтобы таким образом закрыть существующие дыры для обхода санкций.

Катерина Борнукова констатировала, что европейский экспорт в Беларусь «существенно вырос за последний год, особенно за последние несколько кварталов».

– Но этот рост происходит не только через Беларусь, такой же, даже в больших объемах, наблюдается в Грузии, Казахстане, Турции, и я уверена, что это неполный список стран. Все еще можно ожидать введения санкций, но утверждать, что их синхронизацией можно полностью перекрыть обход российских, невозможно, – считает экономист.

Важным событием в белорусско-европейских отношениях Катерина Борнукова считает закрытие одного из погранпереходов Польшей, которая «постоянно напоминает о вероятности закрытия и других переходов, которая существенно ужесточила правила товаров, за ней последовала Литва, закрывшая один из железнодорожных переходов, а на других ужесточила проверки».

– Все это, несомненно, добивает остатки репутации Беларуси как транзитного транспортного хаба. Напомню, что в жирные годы Беларусь получала до 2 миллиардов выручки от транспортных услуг, в прошлом году она упала до 1,3 миллиарда, в этом, видимо, упадет еще существеннее, – отмечает Катерина Борнукова.

Зимний сезон 2022-2023 годов в белорусско-российских отношениях оказался более удачным для официального Минска:

– Последний год в отношениях с Россией наблюдается перетягивание каната: то она добивается определенных уступок на ниве интеграции, то Беларусь выбивает некоторые экономические преференции. Зима 22-23 осталась за Минском: она сумела добиться достаточно большого количества уступок. Это и реструктуризация кредитов, в том числе на АЭС, что существенно для страны, это низкие цены на газ, мы не знаем – какие, но вроде как они выгодны. А кроме того, Беларусь позволяет себе не возвращать деньги частным российским инвесторам, что фактически подтверждает технический дефолт, объявленный ранее рейтинговыми агентствами. А теперь он уже превратился из технического в фактический.

Но самое интересное наблюдалось во взаимоотношениях официального Минска со странами дальней дуги. Все три поездки: в Китай, Зимбабве и ОАЭ – ярко освещались именно с точки зрения экономических успехов.

– Но надо сказать, что в отношениях с Зимбабве вряд ли можно ожидать больших экономических прорывов; даже слухи, которые просачиваются по поводу завода по добыче лития, вряд ли будут иметь большие макроэкономические последствия для Беларуси, скорее, благоприятные последствия наступят для отдельно взятых личностей, а не для благополучия страны, – отмечает Катерина Борнукова. – Зато в результате поездки в ОАЭ мы узнали (благодаря хвастовству Витебского облисполкома), что экспорт только из Витебской области в ОАЭ вырос в 97 раз – до 2,4 миллиарда долларов. Мы давно подозревали, что ОАЭ – одна из стран, через которые происходит обход санкций, а теперь имеем явное подтверждение тому. И если разговор про Витебскую область, то, скорее всего, про нефтепродукты, – полагает аналитик.

Экономические отношения с Китаем в последние годы находились на спаде: торговля не особо росла, инвестиции падали. Происходящее сейчас выглядит как некоторое восстановление отношений и, возможно, дает надежду на экономическое развитие.

– Говорится о том, что эффект от заключенных соглашений может достичь 3,5 миллиарда долларов, но лет 10-15 назад озвучивались более крупные суммы – 15 миллиардов кредитной линии. Это не значит, что все заявления материализуются, – считает экономист. – Среди заявленных соглашений мое внимание привлекла возможная подготовка соглашения о зоне свободной торговли с Китаем. Если это реализуется, то станет свидетельством того, что Пекин рассматривает развитие экономических отношений с Беларусью как нечто серьезное.

Экономика падает, а налоги растут

На тенденциях, которые складываются в беларусской экономике, подробно остановился экономист Лев Львовский.

Эксперт отметил, что в 2022 году реальный ВВП минусовал на 4,7% – это самое большое падение ВВП с 1995 года, когда рецессия была вызвана переходом от плановой экономики к рыночной.

В прошлом году только две отрасли смогли показать положительный результат: это сельское хозяйство, которое поднялось за счет хорошего урожая, и горнодобывающая промышленность. Остальные сыграли в минус или находились на уровне нуля.

За 2022 год самое большое падение зафиксировано в трех отраслях: строительстве, торговле и транспорте – от 11 до 16%.

В 2023 году тренд на продолжился. В январе (по сравнению с аналогичным. периодом 2022 года) – на 5%, в феврале падение замедлилось и составило чуть более 2%.

– Мы ожидаем, что это еще немного продолжится. Если сравнивать с показателями прошлого года, то мы наблюдаем падение экономики, а если смотреть на цифры месяц к месяцу, то оно практически остановилось. Это значит, что в феврале мы еще увидим падение, а с марта-апреля должны увидеть нулевое падение год к году, – отмечает экономист Лев Львовский.

В макроэкономических трендах серьезные изменения произошли с реальными зарплатами: если большую часть 2022 года они уменьшались в большинстве отраслей, и в среднем по экономике, то к концу года, в основном из-за замедления темпов инфляции, реальные зарплаты стали расти. Уже в декабре 2022 года на 0,6% выше, чем в декабре 2021 года, а в январе 2023 года рост (по сравнению с 2022 годом) уже составлял 1,6%.

– Таким образом, тренд с зарплатами начал расходиться с общеэкономическими тенденциями, – констатирует Лев Львовский.

В новом году в тройке аутсайдеров произошли изменения: сфера строительства полностью заменена IT-сектором. В 2023 году строительство показывает околонулевую динамику (ситуация заметно улучшилась), а вот IT-сектор в последние месяцы устойчиво падает на 10-14% (в зависимости от месяца).

– Дефицит бюджета, который сложился в 2022 году, никуда не уходит, а фактический дефолт не помог закрыть эту дыру в бюджете, равно как и отсрочка всех платежей в пользу России. По этой причине правительство продолжает экспансивную монетарную политику, а также увеличивает сборы с граждан, – говорит Лев Львовский.

В конце прошлого года повышены многие налоги: на землю, на первую квартиру, акцизы на алкоголь и сигареты, налог на прибыль, на виртуальный и игорный бизнес, на собак в зависимости от пород, на ремесленников, самозанятых, индивидуальных предпринимателей. Для ИП повышена также цена на газ, хотя с прошлого года для Беларуси она не изменилась.

– Все методы в сумме привели к эффекту «скребем по сусекам». Главным и самым большим налогом правительство пока не поступается и, по всей видимости, надеется отделаться мелкими мерами.

Лев Львовский выделил в качестве инновации в фискальной политике называет сборы за донаты:

– КГБ вызывает много людей и предлагает им перечислить в различные фонды, связанные с государством, различные суммы; если раньше цена вопроса оставляла 500 долларов для неайтишников и тысячу для айтишников, то в последнее время ставки выросли – иногда с неайтишников требуют уже полторы тысячи долларов. Я выделяю эту меру как инновацию в фискальной политике: сборы за донаты могут превысить сборы по многим перечисленным налогам. Например, ожидается, что налог на первую квартиру принесет в казну около 20 -21 миллиона рублей, в то время как донаты могут дать 20-30 миллионов.

Экономист отметил продолжение мягкой монетарной политики: как только инфляция пошла на спад, тут же Нацбанк понизил ключевую ставку, чтобы реальная ставка оставалась в небольшом, но отрицательном диапазоне.

Последний тренд нынешнего сезона – усиливающееся давление на бизнес, растущий ручной контроль за ним. За три месяца правительство наибольшее внимание проявляли к бизнесам с участием иностранного капитала. Число кампаний, акции которых нельзя продавать или отчуждать без разрешения правительство, выросло со 193 до 1849, а компании, которые попытались уйти с белорусского рынка, начали наказывать. Яркий случай произошел с «Лидским пивом» – дочкой «дочки» финской группы Olvi, которую оштрафовали на 12 миллионов евро – это рекордный для белорусской экономики штраф, скорее всего, на намерения уйти с рынка.

Угрозы крупным игрокам налицо. В этот раз обошлось без масштабных посадок, власти ограничилимсь риторикой, в том числе публикацией зарплат топ-менеджеров в государственных СМИ.

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