В Минтруда составили график выходных и рабочих дней на апрель 2023 в Беларуси 2 27.03.2023, 16:46

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В этом году Радуница отмечается 25 апреля.

В Министерстве труда и социальной защиты составили график выходных и рабочих дней на апрель 2023 года в Беларуси.

В 2023 году 25 апреля отмечается Радуница. И добавили, что названная дата в Беларуси признана официальным выходным. В ведомстве также отметили, что белорусов в апреле при шестидневной рабочей неделе будет 24 рабочих дня, в том числе один предпраздничный, а при пятидневной – 19 рабочих дней, один из которых предпраздничный. Вместе с тем, рабочий день с понедельника, 24 апреля, будет перенесен на субботу 29 апреля.

- Таким образом, будет 4 выходных дня – с 22 по 25 апреля, - уточнили в министерстве.

Сказано, что расчетная норма рабочего времени в апреле при 40-часовой рабочей недели для 5-дневной с выходными в субботу и воскресенье составит 151 час, а при шестидневной рабочей неделе с одним выходным в воскресенье она составит 157 часов.

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