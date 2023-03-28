Контратака ВСУ может начаться там, где захлебнулась атака РФ 2 28.03.2023, 18:54

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К «украинскому Сталинграду» стягивают свежие силы.

Украинское контрнаступление пройдет уже в апреле и его успех практически предрешён, пишет телеграм-канал «Можем объяснить» со ссылкой на мировые СМИ. По их данным, контрвыпад начнется именно из Бахмута, который так и не сумели взять россияне.

Наступление захлебнулось

Бахмут пытались взять с лета прошлого года, но так и не смогли. Британская разведка приводит данные, что около пятой части всех российских потерь с лета прошлого года пришлось именно на Бахмутское направление. France 24 и BBC пишут, что ослабевание наступательной силы ВС РФ наблюдается уже сейчас. Россия продолжает терять сотни солдат ежедневно на этом, самом горячем, направлении (The Economist).

От обороны — к атаке

«Наша задача с начала года: «Держать Бахмут до апреля»», — говорит Стас Осьман, стрелок-айдаровец, которого цитирует The New York Times. После посещения украинских оборонных позиций, командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил: «У них [россиян] почти закончился ресурс для наступления. (…) Вскорости мы этим воспользуемся».

Почему именно Бахмут

По аналитическим данным CNN, Украина сохранила контроль за ключевыми речными и сухопутными переправами. Поэтому Россия сумела окружить, но не захватить Бахмут, а Украина обеспечила себе путь для прямого удара вглубь врага. Отставной генерал Уэзли Кларк заявляет: «Бахмутское направление может быта решающим столкновением, которое принудит Путина сесть за стол переговоров».

Свежие силы

По американским данным, наступательной силы у Украины для этого достаточно: ВСУ придерживали в резерве бóльшую часть военных, которых сейчас собирают в наступательные бригады (в них войдут также многие окончившие обучение на Западе). Кроме того, все больше бойцов территориальной обороны стекается к фронту, сообщает The Guardian.

Сперва Бахмут, а дальше?

Западные СМИ пишут, что другие направления будут зависеть от успеха под Бахмутом. Кроме того, вероятным является тот или иной отвлекающий маневр ВСУ, подобный тому, как было перед наступлением на Херсонском направлении.

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