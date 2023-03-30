Под Бахмутом ВСУ одним выстрелом уничтожили базу РФ с техникой и боекомплектом 30.03.2023, 8:54

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Видеофакт.

Украинские бойцы под Бахмутом Донецкой области уничтожили вражеский состав БК и военную технику оккупантов. Это ВСУ удалось из одного выстрела.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.

«Под Бахмутом. Благодаря активному взаимодействию разведчиков 30 отдельной механизированной бригады и артиллеристов 26 и 45 бригад были уничтожены состав БК и военная техника оккупантов из одного выстрела», - говорится в описании под видео.

Отмечается, что к этой работе была привлечена 30-я отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского, 26 артиллерийская бригада им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича и 45-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ.

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