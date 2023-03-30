RUSI: Руководители российской разведки просили Путина отложить вторжение в Украину 2 30.03.2023, 15:33

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Фото с сайта uapress.info

В Британии указали на ключевые просчеты спецслужб РФ.

Российская разведка просила президента Владимира Путина подождать с вторжением в Украину. Однако диктатор наотрез отказался.

С такой просьбой к Путину обращался глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Об этом заявили аналитики из британского Королевского института объединенных служб RUSI.

Нарышкин пытался донести Путину, что ему нужно больше времени для подготовки своих агентов в Украине.

Целая сеть российских агентов

Аналитики выяснили, что российские спецслужбы сформировали широкую сеть шпионов задолго до начала полномасштабного вторжения. Это была работа СВР и ФСБ. К примеру, ФСБ загружала жесткие диски с компьютеров украинского правительства, чтобы искать активных людей с проукраинской позицией.

Российским спецслужбам удалось завербовать обширную агентурную сеть. Кроме этого, большинство вспомогательного аппарата осталось дееспособным после вторжения.

Аналитики утверждают, что 800 украинских чиновников разных уровней были завербованы для работы с ФСБ. Некоторые делали это добровольно, другие принудительно.

Главный недостаток российских спецслужб

По словам аналитиков, российские спецслужбы все-таки добились в Украине большего успеха, чем ее армия. Однако шпионы имели существенный недостаток – они не умели признаваться в своих слабостях.

«Российским спецслужбам не хватает честности, чтобы точно сообщать о своих усилиях. Похоже, существует системная проблема преувеличения своих успехов и сокрытия слабостей перед начальством», – говорится в отчете.

Собственно, вместе с поражениями армии оккупантов это повлекло за собой провал планов.

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