Лукашенко разболтал важнейший секрет Путина 1 2.04.2023, 8:06

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Иногда лучше молчать, чем говорить.

Украинский журналист Роман Цимбалюк прокомментировал выступление Александра Лукашенко, где тот оправдал неуспех Путина в войне.

В своем многочасовом выступлении Лукашенко нашел объяснение тому, почему «спецоперация» в Украине проваливается.

Роман Цимбалюк проанализировал слова белорусского диктатора и подчеркнул, что тот открытым текстом заявил: причина неуспеха армии РФ на фронте — отсутствие необходимого вооружения.

Лукашенко сообщил, что Путин много лет вкладывал большие деньги в «современные военные разработки», создавая оружие для войны с Западом.

Свои размышления о выступлении Лукашенко украинский журналист начал так: «Во время этого общения с народом, которое длится уже 28 лет, а вчера оно длилось 4 часа и 28 минут, Лукашенко раскрыл один важнейший секрет Путина: почему у него ничего не получается в Украине».

Прямая речь Лукашенко, где он оправдывает провал Путина в Украине: «Не торопитесь. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что у России был определенный перекос в вооружении. Они уделили колоссальное значение перспективным разработкам. Они первыми в мире создали гиперзвуковое оружие, они создали самые новые системы стратегического вооружения. Это огромные деньги».

Украинский блогер высмеял нелогичные действия Путина: «Разрабатывал оружие для войны с США, а напал на Украину. Где логика? Да, там, где российские скрепы». Затем прозвучал отрывок из выступления непризнанного правителя Беларуси: «Мне Путин постоянно рассказывал, во что это обходилось. Они вложились туда колоссальным образом, обеспечивая свою безопасность».

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