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Молния попала во Всемирный торговый центр в Нью-Йорке: потрясающее видео

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  • 2.04.2023, 8:24
  • 3,942
Молния попала во Всемирный торговый центр в Нью-Йорке: потрясающее видео

Гроза разразилась над городом в субботу вечером.

Сильнейшая гроза накрыла практически все Восточное побережье США. Молния попала во Всемирный торговый центр в Нью-Йорке.

В твиттере распространяют кадры попадания молнии во Всемирный торговый центр, сообщает Remarks.

The Daily Wire отмечает, что яркие полосы молний осветили небо над Нью-Йорком в субботу вечером, когда молния попала во Всемирный торговый центр. Кстати, это самое высокое здание в США.

СМИ рассказывают, что Нью-Йорк пострадал от грозы на фоне разрушительных штормов, пронизавших большую часть юга и среднего запада.

Любопытно, что молнии часто бьют во Всемирный торговый центр. По данным Accuweather, на протяжении 2015 – 2020 годов в это здание попадали 189 раз. Это делает ее второй по количеству пораженных в США после Уиллис-Тауэра в Чикаго, в который за тот же период молния ударяла 250 раз.

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