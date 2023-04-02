Молния попала во Всемирный торговый центр в Нью-Йорке: потрясающее видео 1 2.04.2023, 8:24

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Гроза разразилась над городом в субботу вечером.

Сильнейшая гроза накрыла практически все Восточное побережье США. Молния попала во Всемирный торговый центр в Нью-Йорке.

В твиттере распространяют кадры попадания молнии во Всемирный торговый центр, сообщает Remarks.

The Daily Wire отмечает, что яркие полосы молний осветили небо над Нью-Йорком в субботу вечером, когда молния попала во Всемирный торговый центр. Кстати, это самое высокое здание в США.

JUST IN: Lightning bolt strikes One World Trade Center in New York City.



pic.twitter.com/xNCzNlN11Z — Remarks (@Remarks) April 2, 2023

СМИ рассказывают, что Нью-Йорк пострадал от грозы на фоне разрушительных штормов, пронизавших большую часть юга и среднего запада.

Любопытно, что молнии часто бьют во Всемирный торговый центр. По данным Accuweather, на протяжении 2015 – 2020 годов в это здание попадали 189 раз. Это делает ее второй по количеству пораженных в США после Уиллис-Тауэра в Чикаго, в который за тот же период молния ударяла 250 раз.

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