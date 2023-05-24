Силовики задержали за протесты гражданку Украины и ее мужа

Силовики задержали за протесты гражданку Украины и ее мужа1
- 24.05.2023, 15:49
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Украинку могут депортировать.
Силовики задержали семейную пару за участие в протестах и распространение в интернете «экстремистских идей». «Покаянное» видео супругов опубликовал 24 мая лукашенковский телеграм-канал.
В видео женщина рассказала, что является гражданкой Украины, ранее привлекалась к административной ответственности за участие в «несанкционированных мероприятиях», была подписана на телеграм-каналы, признанные властями «экстремистскими».
— Я гражданка Украины, и сейчас будет решаться вопрос о моей депортации на родину, — сказала она на камеру.
Гражданство мужа не уточнялось.