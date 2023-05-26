В Беларуси задержаны контрабандисты с бивнями мамонтов

В Беларуси задержаны контрабандисты с бивнями мамонтов2
- 26.05.2023, 15:05
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Груз оценили почти в два миллиона долларов.
В Беларуси 24 мая задержали участников трансграничной преступной группы, занимавшихся контрабандой бивней мамонтов через территорию нашей страны, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.
Злоумышленники занимались организацией канала по контрабанде бивней мамонтов, добытых в Якутии. Преступники вывозили их из России в США, страны Западной Европы и Южной Азии.
Установлено, что с целью конспирации и уклонения от уплаты налогов преступная группа на территории нескольких стран создала ряд аффилированных компаний.
На момент задержания злоумышленники готовили к отправке в Литву очередную партию бивней мамонтов и их фрагментов общим весом 3,5 тонны. Их стоимость на теневом рынке составляет около 1,8 млн долларов.
Возбуждено уголовное дело.