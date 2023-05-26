В Беларуси задержаны контрабандисты с бивнями мамонтов 2 26.05.2023, 15:05

1,252

Груз оценили почти в два миллиона долларов.

В Беларуси 24 мая задержали участников трансграничной преступной группы, занимавшихся контрабандой бивней мамонтов через территорию нашей страны, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.

Злоумышленники занимались организацией канала по контрабанде бивней мамонтов, добытых в Якутии. Преступники вывозили их из России в США, страны Западной Европы и Южной Азии.

Установлено, что с целью конспирации и уклонения от уплаты налогов преступная группа на территории нескольких стран создала ряд аффилированных компаний.

На момент задержания злоумышленники готовили к отправке в Литву очередную партию бивней мамонтов и их фрагментов общим весом 3,5 тонны. Их стоимость на теневом рынке составляет около 1,8 млн долларов.

Возбуждено уголовное дело.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».