Минобороны Украины: ВСУ переходят к наступательным действиям на некоторых направлениях 5.06.2023, 17:07

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Украинские бойцы двигаются широким фронтом.

Украинские военные переходят к контрнаступательным действиям на некоторых направлениях фронта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Украины Анну Маляр.

Она отметила, что украинские военные продолжают оборону, начатую 24 февраля 2022 года.

- Оборонительная операция содержит все, в том числе и контрнаступательные действия. Поэтому, на некоторых направлениях мы переходим к наступательным действиям, - написала она.

Маляр отметила, что эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. Там украинские бойцы двигаются довольно широким фронтом. Они преуспевают и занимают господствующие высоты.

При этом российские оккупанты находятся в обороне и хотят удержать позиции. На юге противник тоже находится в обороне. Там продолжаются бои местного значения.

Замминистра обороны Украины также отметила, что оккупанты активно запускают информацию о контрнаступлении, поскольку им нужно отвлечь внимание от поражения на Бахмутском направлении.

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