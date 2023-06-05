Минобороны Украины: ВСУ переходят к наступательным действиям на некоторых направлениях
- 5.06.2023, 17:07
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Украинские бойцы двигаются широким фронтом.
Украинские военные переходят к контрнаступательным действиям на некоторых направлениях фронта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Украины Анну Маляр.
Она отметила, что украинские военные продолжают оборону, начатую 24 февраля 2022 года.
- Оборонительная операция содержит все, в том числе и контрнаступательные действия. Поэтому, на некоторых направлениях мы переходим к наступательным действиям, - написала она.
Маляр отметила, что эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. Там украинские бойцы двигаются довольно широким фронтом. Они преуспевают и занимают господствующие высоты.
При этом российские оккупанты находятся в обороне и хотят удержать позиции. На юге противник тоже находится в обороне. Там продолжаются бои местного значения.
Замминистра обороны Украины также отметила, что оккупанты активно запускают информацию о контрнаступлении, поскольку им нужно отвлечь внимание от поражения на Бахмутском направлении.