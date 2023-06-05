Армия РФ планирует уничтожить артиллерией Шебекино

Армия РФ планирует уничтожить артиллерией Шебекино4
- 5.06.2023, 23:47
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Перехват ГУР МО.
Армия России планирует уничтожить Шебекино Белгородской области РФ артиллерией. Об этом идет речь в телефонном разговоре, аудио перехвата которого обнародовало 5 июня Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Один из местных жителей рассказал, что армия РФ планирует «сдать» Шебекино.
«Такая информация, ну 50 на 50 как сказали, наши п...дарасы [российские войска] собираются сдать Шебекино… Получается, их [воюющих в Белгородской области россиян, настроенных против режима президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина] хотят запустить в город, а потом артой расп...здячить весь город наш… Заберите все ценное из дома. Я просто предупредил, что есть [такая] информация, я говорю», – говорит в телефонной беседе россиянин.
В ГУР МО не исключают, что, теряя контроль над ситуацией в регионе, режим Путина может прибегнуть к масштабным провокациям, и такая информация уже распространяется среди местных жителей.