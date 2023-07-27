Bloomberg: Украина начала крупное наступление на Южном фронте 27.07.2023, 8:54

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Темпы продвижения ВСУ будут нарастать.

Украина начала крупное наступление на южном фронте. Контрнаступление против российских войск набирает обороты.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, которое приводит слова американского чиновника, попросившего не называть его имени при обсуждении деталей военных операций.

Наступление произошло почти через два месяца после того, как Украина начала контрнаступление на хорошо укрепленные российские оборонительные рубежи. До сих пор продвижение было медленным из-за российских минных полей, танковых заграждений и других средств защиты.

Ранее The New York Times процитировала двух официальных лиц Пентагона, имена которых она не назвала, которые заявили, что Украина начала основной удар своего контрнаступления южнее Орехова. Но сотрудник посольства Украины, который также попросил не называть его имени, предостерег от представления какой-либо части контрнаступления как решающего сражения, назвав войну против российского вторжения длинной серией операций в разных местах вдоль линии фронта.

«Мы повсюду говорили, что это будет тяжелая борьба, это будет долгая борьба, в которой будут проблемы, успехи и неудачи», - заявил журналистам министр обороны США Ллойд Остин.

По его словам, «Украина хорошо подготовлена и обучена, чтобы добиться успеха».

«Они пытаются преодолеть минные поля и другие препятствия, но у них все еще есть большая боевая мощь», - добавил Остин.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «сейчас стоит вопрос о том, разворачивают ли украинцы некоторые из сдерживаемых ими подразделений и переводят ли все это в контрнаступление. И я действительно отсылаю вас к нашему Министерству обороны и другим экспертам, чтобы узнать, что именно происходит на местах».

Отрицая впечатление, что украинское наступление застопорилось, Джон Кирби, пресс-секретарь Совета национальной безопасности США, заявил журналистам: «Они уже признали, что не зашли так далеко и не так быстро, как им хотелось бы. Тем не менее, они движутся. Это не тупик. Они не заморожены. Украинцы идут».

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