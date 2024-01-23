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Defense Express: Украина получила новое оружие, война перешла в следующую фазу

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  • 23.01.2024, 8:06
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Defense Express: Украина получила новое оружие, война перешла в следующую фазу

Российская ПВО не справляется.

Удары по российским объектам в Ленинградской области свидетельствуют о том, что украинская армия располагает действенными дальнобойными средствами, говорит военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

По его словам, это свидетельствует о переходе к новому этапу ведения боевых действий. «Расстояние до цели по прямой составляет от 700 до 900 километров. Для того, чтобы обойти узлы российской противовоздушной обороны и различные угрожающие направления, то подобная траектория должна составлять где-то 1200 километров», - сказал эксперт в эфире «Эспрессо».

Рябых отмечает, что эти дальнобойные средства могут обходить российские системы ПВО и поражать объекты, которые оккупанты используют для обеспечения своей армии горюче-смазочными материалами и ведения экономической деятельности.

«Россияне, которые обожают Путина, уже могут наблюдать за результатом его политики непосредственно из своих окон, причем далеко от линии фронта», - отметил он.

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