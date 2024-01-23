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Белорусские банки изменили правила приема иностранных купюр

  • 23.01.2024, 17:22
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Белорусские банки изменили правила приема иностранных купюр

Нововведение касается поврежденных банкнот.

В Беларуси будут принимать у населения наличную валюту даже с небольшими повреждениями банкнот. Это связано с вступлением в силу с 1 февраля 2024 года соглашения, которое подписали 17 банков и 3 финансовые организации, сообщает Ассоциация белорусских банков.

Примерно полгода назад банки и НКФО заключили соглашение о приеме иностранных валютных банкнот и согласовали перечень признаков их платежности. Этот документ был одобрен Нацбанком.

Как ранее сообщалось, теперь в обменниках можно будет сдать грязные и изношенные купюры с естественными признаками использования. Также гражданам не смогут отказать в приеме иностранных банкнот с пятью надрывами или надрезами до 3 мм или одним — до 5 мм и даже если разрывы и порезы на них заклеены.

В определенных случаях даже свечение банкнот в ультрафиолете не будет препятствием для обмена, если структура бумаги не нарушена и она не рассыпается и не крошится.

По-прежнему невозможно будет обменять разорванные купюры или купюры с оборванными краями, деньги, использовавшиеся в ходе оперативных мероприятий, а также в ряде других случаев.

В 2023 году белорусские банки начали отказывать клиентам в приеме иностранных банкнот с признаками повреждений, а многие из-за этого вообще остановили обмен валюты в банкоматах.

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