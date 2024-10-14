«Лукашенко недвусмысленно намекнули, что пора уходить» 2 14.10.2024, 15:28

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Диктатор может повторить судьбу Хрущева.

Лукашенко получил в Москве орден Андрея Первозванного, но в медиапространтсве все больше обсуждают здоровье диктатора, а не его награждение. Во многом — с подачи российских пропагандистов, которые смеются над тем, что Лукашенко не может подняться по лестнице, а в Кремле у него «свои ходы». Почему фокус именно такой? Об этом сайт Charter97.org поговорил с политологом Дмитрием Болкунцом:

— Это связано с тем, что Лукашенко действительно выглядит довольно плохо. Он нездоров, это визуально видно, и если сопоставить фотографии или видео за последние даже 2-3 года, то видна очень существенная разница. Это, естественно, не может пройти мимо.

Во-вторых, для именно российской действительности важно показывать активного Путина на фоне такого дряхлого Лукашенко. Им нужно такое противопоставление. Полагаю, что это связано с тем, что Кремль таким образом недвусмысленно дает понять самому Лукашенко, что «ты старый, пора тебе отдохнуть».

— Почему Лукашенко все чаще говорит о своем уходе в последнее время, усталости, плохом здоровье. Это кокетство, мол, уговаривайте меня остаться? Или же он произносит вслух то, о чем думает?

— Я думаю, что это кокетство перед Путиным, потому что у них есть договор (который был в сентябре 2020-го года достигнут, и, видимо, позже несколько раз обсуждался) о том, что Лукашенко должен покинуть свое кресло. Думаю, что при этом Лукашенко прекрасно понимает свое будущее и беспокоится за свою судьбу.

В чешской прессе недавно появились публикации о том, что Гуцериев летал в Прагу по просьбе Лукашенко и вел переговоры о каких-то вопросах, договариваться пытался. Там также отмечено, что Лукашенко переживает за свою судьбу и судьбу своих детей. Я думаю, это его больше всего беспокоит, поэтому все решения, которые он будет принимать о своем походе на очередной президентский срок, будут связаны исключительно с его фобиями на фоне личной безопасности, его здоровье, здоровье членов его семьи.

Можно полагать, что Лукашенко наверняка получил гарантии безопасности в случае своего добровольного ухода. Если он нарушит какие-то обязательства, устно-джентльменские договоренности, то гарантии тогда работать не будут.

— Как реагирует его окружение на то, что диктатор стареет и уже говорит об уходе?

— Все затаились и ожидают каких-то перемен, они висят в воздухе. Знаете, когда поздняя зима, она затянулась, долго снег не сходит, но все ждут, что скоро будет весна. Вот я думаю, что в Беларуси такая же ситуация.

Все прекрасно все понимают, но ожидают чего-то, никто не знает, когда это произойдет. Очевидно, что любые изменения на уровне первого лица будут влиять на общество. Есть, мне кажется, запрос на перемены у белорусов.

Конечно, никто никаких перемен с Лукашенко не ждет. Все понимают, что он будет только мстить до момента, пока будет сидеть в кресле. Он будет мстить, арестовывать, убивать, унижать, оскорблять и так далее.

В чем-то ситуация, в которую сейчас попал Лукашенко, очень отдаленно напоминает Хрущева. Там было коллективное политбюро, Хрущев был его формальным главой и руководителем СССР. Но интересно, что ему дали отметить 70-летие (он отметил 70 лет в апреле 64-го года), а уже через полгода, 14 октября 64-го года, Хрущева торжественно выгнали, причем реально выгнали. Сегодня, получается, как раз этот юбилей.

Есть даже протоколы интересные, как Хрущева выгоняли. Тогда каждый из членов политбюро прошелся по нему за то, что он постоянно всех оскорблял. Его просто отправили на почетную пенсию, дали ему машину «Чайка» и поселили на даче за колючей проволокой с охранниками. Там он прожил до 71-го года, ему лишь иногда позволяли выходить за пределы этого забора, где он жил.

Его просто выгнали. Хотя все его ненавидели, все его боялись, но в один момент был такой проведен, можно сказать, внутренний маневр, когда от него избавились. Вот с Лукашенко может повториться похожая история. В каком-то виде она может быть модернизирована, но в конечном итоге что-то такое происходит и здесь.

Там тоже был человек на первой позиции, который вел себя как хам, всех оскорблял, всех своих коллег, сотрудников, издевался над ними. Но потом они все его подсидели и выкинули.

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