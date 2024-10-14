закрыть
14 октября 2024, понедельник, 18:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашистам на заметку: вынесен приговор 80-летнему экс-офицеру «Штази»

3
  • 14.10.2024, 17:59
  • 2,356
Лукашистам на заметку: вынесен приговор 80-летнему экс-офицеру «Штази»

Его судили за убийство полувековой давности.

В Германии громкий процесс длился с 14 марта. Бывший сотрудник спецслужб до самого конца хранил молчание, пишет Bild.

80-летнего экс-офицера «Штази» приговорили к 10 годам тюрьмы за убийство полувековой давности. Такое решение вынес сегодня земельный суд Берлина.

Пенсионера Манфреда Н. обвиняли в том, что в 1974 году на границе восточного и западного Берлина он застрелил 38-летнего поляка Чеслава Кукучку, который хотел бежать на Запад. 31-летний лейтенант «Штази» выстрелил ему в спину, когда тот уже получил отметку в паспорте и шёл из ГДР в ФРГ.

Все последние годы убийца тихо жил в частном доме под Лейпцигом.

Соистцами вместе с германской прокуратурой выступили дети и сестра убитого. Свидетелями — школьники из Гессена, которые переходили границу тогда же и видели убийство.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Инсульт или инфаркт?
Инсульт или инфаркт? Ирина Халип
Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина