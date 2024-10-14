Лукашистам на заметку: вынесен приговор 80-летнему экс-офицеру «Штази» 3 14.10.2024, 17:59

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Его судили за убийство полувековой давности.

В Германии громкий процесс длился с 14 марта. Бывший сотрудник спецслужб до самого конца хранил молчание, пишет Bild.

80-летнего экс-офицера «Штази» приговорили к 10 годам тюрьмы за убийство полувековой давности. Такое решение вынес сегодня земельный суд Берлина.

Пенсионера Манфреда Н. обвиняли в том, что в 1974 году на границе восточного и западного Берлина он застрелил 38-летнего поляка Чеслава Кукучку, который хотел бежать на Запад. 31-летний лейтенант «Штази» выстрелил ему в спину, когда тот уже получил отметку в паспорте и шёл из ГДР в ФРГ.

Все последние годы убийца тихо жил в частном доме под Лейпцигом.

Соистцами вместе с германской прокуратурой выступили дети и сестра убитого. Свидетелями — школьники из Гессена, которые переходили границу тогда же и видели убийство.

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