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Пропаганда РФ сделала «сенсацию» из улыбки Путина

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  • 21.10.2024, 14:04
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Пропаганда РФ сделала «сенсацию» из улыбки Путина

Фотофакт.

Российские пропагандисты решили сделать «сенсацию» из заметки об улыбке своего диктатора Владимира Путина, пишет New Voice.

На это обратили внимание пользователи соцсетей.

Речь идет о сообщении в прокремлевски настроенном турецком издании DikGazete, в котором утверждалось, что выражение лица Путина якобы способно напугать страны НАТО.

«Путин снова расширяет мимику и снова улыбается, совсем чуть-чуть, и говорит очень серьезно: А когда натовцам надоест воевать с нами? Спросите их и об этом. Мы готовы продолжать эту борьбу. И победа будет за нами, — подчеркнул он. Подобные заявления Путина с улыбкой — это один из самых сильных ударов, нанесенных врагам России», — говорилось в материале.

Подобные дифирамбы настолько понравились россиянам, что в РФ о них не написал только ленивый.

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