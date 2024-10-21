Пропаганда РФ сделала «сенсацию» из улыбки Путина

Пропаганда РФ сделала «сенсацию» из улыбки Путина7
- 21.10.2024, 14:04
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Фотофакт.
Российские пропагандисты решили сделать «сенсацию» из заметки об улыбке своего диктатора Владимира Путина, пишет New Voice.
На это обратили внимание пользователи соцсетей.
Речь идет о сообщении в прокремлевски настроенном турецком издании DikGazete, в котором утверждалось, что выражение лица Путина якобы способно напугать страны НАТО.
«Путин снова расширяет мимику и снова улыбается, совсем чуть-чуть, и говорит очень серьезно: А когда натовцам надоест воевать с нами? Спросите их и об этом. Мы готовы продолжать эту борьбу. И победа будет за нами, — подчеркнул он. Подобные заявления Путина с улыбкой — это один из самых сильных ударов, нанесенных врагам России», — говорилось в материале.
Подобные дифирамбы настолько понравились россиянам, что в РФ о них не написал только ленивый.