Пропаганда РФ сделала «сенсацию» из улыбки Путина 7 21.10.2024, 14:04

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Фотофакт.

Российские пропагандисты решили сделать «сенсацию» из заметки об улыбке своего диктатора Владимира Путина, пишет New Voice.

На это обратили внимание пользователи соцсетей.

Речь идет о сообщении в прокремлевски настроенном турецком издании DikGazete, в котором утверждалось, что выражение лица Путина якобы способно напугать страны НАТО.

«Путин снова расширяет мимику и снова улыбается, совсем чуть-чуть, и говорит очень серьезно: А когда натовцам надоест воевать с нами? Спросите их и об этом. Мы готовы продолжать эту борьбу. И победа будет за нами, — подчеркнул он. Подобные заявления Путина с улыбкой — это один из самых сильных ударов, нанесенных врагам России», — говорилось в материале.

Подобные дифирамбы настолько понравились россиянам, что в РФ о них не написал только ленивый.

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