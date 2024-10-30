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Профессор из США нашел ошибку в переводе первого закона Ньютона

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  • 30.10.2024, 19:26
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Профессор из США нашел ошибку в переводе первого закона Ньютона

Дэниел Хук перефразировал закон.

Профессор философии Политехнического университета Виргинии Дэниел Хук в научной статье заявил, что в английском переводе и интерпретации первого закона Ньютона была допущена ошибка.

Исаак Ньютон — английский физик и математик, один из создателей классической физики и математического анализа. Первый закон Ньютона в исходной формулировке гласит: «Всякое тело продолжает удерживаться в своем состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения, пока и поскольку оно не понуждается приложенными силами изменить это состояние».

Таким образом, в общепринятом понимании первый закон касается тел, не подверженных воздействию сил. Однако Хук считает, что закон на самом деле «ограничивает степень, в которой любое тело может изменять свое состояние движения, даже если оно подвержено воздействию внешних сил».

«Недоразумение можно объяснить ошибкой в первом английском переводе «Математических начал натуральной философии» (написанный на латыни труд Ньютона, в котором были сформулированы три закона. — Прим.), опубликованном через несколько лет после смерти Ньютона», — пишет ученый.

По мнению Хука, лучшим способом перефразировать первый закон была бы такая формулировка: «Каждое изменение в состоянии движения тела происходит из-за воздействующих сил» — или: «Тела ускоряются только под действием силы».

«Математические начала натуральной философии» были изданы в 1687 году. При жизни Ньютона вышло два переиздания, исправленных и дополненных, — в 1713 и 1726 годах.

Законы Ньютона относятся к классической механике, которая широко используется и в настоящее время. Они являются аксиомами.

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