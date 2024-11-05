Вернется ли «Роллтон» на прилавки белорусских магазинов?
- 5.11.2024, 15:16
Ответ Минздрава.
Продукция, которую выпускают под брендами «Роллтон», может снова появиться в продаже, сообщается в Telegram-канале «Мерзский Кокобай». Напомним, именно этот фудблогер ранее в числе первых сообщил, что эту продукцию запретят к продаже, а позже эту информацию подтвердили санслужбы. «Зеркало» узнало у Минздрава, действительно ли товары под брендом «Роллтон» вскоре снова могут появиться на прилавках магазинов.
Коротко о том, почему из магазинов исчезли товары под брендом «Роллтон»
25 октября этого года фудблогер koko.by у себя в Instagram (у него есть Telegram-канал «Мерзский Кокобай») сообщил, что вермишели, картофельные пюре и прочая продукция российских брендов «Роллтон» и «Биг Бон» запрещена к ввозу и продаже в Беларуси. Позже эту информацию подтвердили в Минздраве: причина была в найденной бактерии колиформы — проще говоря, кишечной палочке.
В итоге товары производства российской компании «Маревен Фуд Сэнтрал», которая выпускает «Роллтон», сняли с продажи.
Снимут ли запрет с продажи «Роллтона»? Что об этом говорят в Минздраве
5 ноября в Telegram-канале «Мерзский Кокобай» появилась информация о возможном возврате в продажу товары под брендом «Роллтон». Предполагаемая дата — 11 ноября.
Журналист «Зеркала» как покупатель позвонил Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья при Минздраве.
— Решение по отмене запрета (по продукции под брендом «Роллтон». — Прим. ред.) пока не принималось. Когда оно будет принято, то будет вывешано на сайте (центра), — сообщил заместитель главврача по гигиене Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Александр Зенькович.
Как можно узнать, запрещены ли какие-то товары к продаже?
На сайте «Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» есть специальная вкладка — временные санитарные меры. «Там вывешены все запреты, которые принимаются Министерством здравоохранения», — уточнил Александр Зенькович.
— А если отменяется запрет на ввоз и продажу какого-то товара, то информация оперативно обновляется на сайте в этом разделе?
— Да, там вывешивается (информация. — Прим. ред.). Плюс уведомляются все заинтересованные торговые объекты, органы исполнительной власти, импортеры, — добавил представитель Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
В санслужбе еще уточнили, что есть также перечень запрещенной продукции от Госстандарта. Причем товары в этих двух перечнях, как правило, отличаются.