Каждый двадцатый взрослый в Минске болеет сахарным диабетом 1 5.11.2024, 18:05

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Число заболевших растет.

В Минске сахарный диабет есть у каждого двадцатого взрослого, при этом число заболевших каждый год увеличивается примерно на 7,5 тысячи человек. Такими данными поделились в Городском центре здоровья, пишут «Минск-Новости».

По данным за 2023 год, в Минске зарегистрировано 80 тысяч диабетиков. В большинстве случаев (95%) это второй тип диабета, который считается приобретенным. Чаще всего встречается у пожилых людей, причем женщин в два раза больше, чем мужчин.

Главной причиной возникновения диабета считается метаболическое ожирение. Оно возникает при злоупотреблении высококалорийными продуктами и при малоподвижном образе жизни. Риск развития этого типа ожирения есть у женщин с окружностью талии больше 80 см, а у мужчин - 102 см.

Эндокринолог отметила, что, если в семье уже есть случаи заболевания, это не значит, что у человека обязательно будет диабет. Но важно уделять внимание питанию и занятиям спортом. Также врач напомнила о своевременной диагностике диабета. Все просто: нужно сдать анализ крови на сахар. Еще можно провериться на гликированный гемоглобин — он показывает среднее содержание глюкозы в крови за три месяца.

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