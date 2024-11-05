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В РФ заявили о попытке ВСУ вернуть под контроль Украины Запорожскую АЭС

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  • 5.11.2024, 19:38
  • 4,556
В РФ заявили о попытке ВСУ вернуть под контроль Украины Запорожскую АЭС

Что известно.

Украинские силы пытались деоккупировать Запорожскую АЭС, сообщил гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий.

«Противник планировал применить РСЗО HIMARS, а также ударные беспилотные комплексы, — написал он.

Запорожская АЭС является крупнейшей атомной станцией по мощности в Европе и третьей по величине в мире. Она расположена рядом с Энергодаром в Запорожской области и состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000. После начала войны ЗАЭС захватила РФ.

Сегодня Минобороны РФ также сообщило, что ВСУ якобы пытались захватить Курскую АЭС. В захвате АЭС якобы должны были участвовать 20 тысяч военных ВСУ.

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