Мы их дожмем
- Андрей Клименко
- 13.12.2024, 3:11
Перелом происходит на наших глазах.
Мы их дожмем... или «никакой паники на «Титанике».
А теперь о хорошем, для всех. О главном прогнозе.
Значительная часть моей работы и моего большого и разнообразного опыта, профессионального и жизненного, – делать прогнозы.
Так вот. Мы их дожмем. И это будет скорее, чем кажется сейчас и нам, и нашим друзьям, союзникам и партнерам.
Перелом происходит на наших глазах, хотя мы не всегда и не все это видим. «Титаник» уже встретился с айсбергом... Шпангоуты уже трещат и начинают надламываться. И эти звуки профессиональное ухо уже слышит. Сирия – это только одно из явных проявлений. И не первое.
И кстати. Поэты – они ведь такие люди. Они чувствуют. Как этот автор, россиянин, который давно-давно, лет 25, живет в Германии, Александр Смирнов.
«Никакой паники на «Титанике»:
Капитан ловко складывает чемодан,
Рулевой спокойно уходит с мостика,
Моторист дрыхнет (он просто пьян),
Два матроса тихонько спускают шлюпку,
Готовясь съ...баться, кругом темно,
Из трубы валит дым, вода заливает отсеки,
Еще часа два, и судно пойдет на дно.
Нет, никакой паники на «Титанике»!
Вслед за матросами в шлюпку лезет изысканный джентльмен,
Прямо на ходу он пишет в своем блокноте:
«Идеальный пароход, никаких проблем».
В курительном салоне закончилась дискуссия
О том, где найти спасательные жилеты, но
В ледяной воде спасжилет бесполезен,
Хотя мертвец и не сразу пойдет на дно.
Никакой паники на «Титанике»,
Все под контролем, говно-вопрос,
Лишь перегруппировка для лучшего достижения цели.
В шлюпку прыгает очередной матрос,
Айсберг высотой 30 метров тает во мраке,
Однажды об этих событиях снимут кино,
А сейчас пассажиры третьего класса
Еще не знают, что скоро пойдут ко дну».
Андрей Клименко, Facebook