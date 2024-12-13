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Мы их дожмем

  • Андрей Клименко
  • 13.12.2024, 3:11
Мы их дожмем
Андрей Клименко
Фото: qha.com.ua

Перелом происходит на наших глазах.

Мы их дожмем... или «никакой паники на «Титанике».

А теперь о хорошем, для всех. О главном прогнозе.

Значительная часть моей работы и моего большого и разнообразного опыта, профессионального и жизненного, – делать прогнозы.

Так вот. Мы их дожмем. И это будет скорее, чем кажется сейчас и нам, и нашим друзьям, союзникам и партнерам.

Перелом происходит на наших глазах, хотя мы не всегда и не все это видим. «Титаник» уже встретился с айсбергом... Шпангоуты уже трещат и начинают надламываться. И эти звуки профессиональное ухо уже слышит. Сирия – это только одно из явных проявлений. И не первое.

И кстати. Поэты – они ведь такие люди. Они чувствуют. Как этот автор, россиянин, который давно-давно, лет 25, живет в Германии, Александр Смирнов.

«Никакой паники на «Титанике»:

Капитан ловко складывает чемодан,

Рулевой спокойно уходит с мостика,

Моторист дрыхнет (он просто пьян),

Два матроса тихонько спускают шлюпку,

Готовясь съ...баться, кругом темно,

Из трубы валит дым, вода заливает отсеки,

Еще часа два, и судно пойдет на дно.

Нет, никакой паники на «Титанике»!

Вслед за матросами в шлюпку лезет изысканный джентльмен,

Прямо на ходу он пишет в своем блокноте:

«Идеальный пароход, никаких проблем».

В курительном салоне закончилась дискуссия

О том, где найти спасательные жилеты, но

В ледяной воде спасжилет бесполезен,

Хотя мертвец и не сразу пойдет на дно.

Никакой паники на «Титанике»,

Все под контролем, говно-вопрос,

Лишь перегруппировка для лучшего достижения цели.

В шлюпку прыгает очередной матрос,

Айсберг высотой 30 метров тает во мраке,

Однажды об этих событиях снимут кино,

А сейчас пассажиры третьего класса

Еще не знают, что скоро пойдут ко дну».

Андрей Клименко, Facebook

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