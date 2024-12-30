закрыть
30 декабря 2024, понедельник, 11:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сегодня в Минске заработают новые станции метро

  • 30.12.2024, 10:54
  • 2,724
Сегодня в Минске заработают новые станции метро

Откроются станции «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец».

Именно сегодня, 30 декабря, будут открыты новые станции метро, пишет onliner.by. Строительство трех новых станций зеленой ветки началось в 2018 году. Наученные предыдущим опытом, метростроевцы четкие сроки сдачи объекта не назначали: слишком непредсказуемой бывает работа под землей. И только в 2021-м стали звучать намеки: к середине 2023-го должны справиться. Но жизнь вновь внесла свои коррективы. Торжественное событие перенесли на неопределенную дату «до конца 2024 года».

День, когда можно будет увидеть «Аэродромную», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец», до конца держали в секрете. И только жители «Минск-Мира» еще в 20-х числах декабря начали замечать необычайное оживление: обслуживающая район организация провела генеральную уборку улиц и занялась озеленением прилегающих к метро территорий. Отмыты от строительной пыли оказались и входы в подземку. «Это неспроста», — решили минчане. И оказались правы.

Масла в огонь подлил и телеграм-канал «Метро постсоветских стран», заявивший, что, по инсайдерской информации, минская подземка заработает 30—31 декабря. Что ж, пророчество сбылось.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский
Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип