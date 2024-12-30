Сегодня в Минске заработают новые станции метро
- 30.12.2024, 10:54
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Откроются станции «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец».
Именно сегодня, 30 декабря, будут открыты новые станции метро, пишет onliner.by. Строительство трех новых станций зеленой ветки началось в 2018 году. Наученные предыдущим опытом, метростроевцы четкие сроки сдачи объекта не назначали: слишком непредсказуемой бывает работа под землей. И только в 2021-м стали звучать намеки: к середине 2023-го должны справиться. Но жизнь вновь внесла свои коррективы. Торжественное событие перенесли на неопределенную дату «до конца 2024 года».
День, когда можно будет увидеть «Аэродромную», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец», до конца держали в секрете. И только жители «Минск-Мира» еще в 20-х числах декабря начали замечать необычайное оживление: обслуживающая район организация провела генеральную уборку улиц и занялась озеленением прилегающих к метро территорий. Отмыты от строительной пыли оказались и входы в подземку. «Это неспроста», — решили минчане. И оказались правы.
Масла в огонь подлил и телеграм-канал «Метро постсоветских стран», заявивший, что, по инсайдерской информации, минская подземка заработает 30—31 декабря. Что ж, пророчество сбылось.