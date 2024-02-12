Лукашисты устроили очередной хапун в Барановичах

Лукашисты устроили очередной хапун в Барановичах6
- 12.02.2024, 11:30
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Задерживают за участие в протестах в 2020-м году.
Силовики отчитались о результатах очередного рейда в Барановичах. Приближенный к милиции телеграм-канал показал четверых задержанных.
В видео также продемонстрировали моменты задержаний.
В чем именно обвиняют задержанных мужчин, силовики не сообщили.
Напомним, в конце декабря силовики уже отчитывались о «зачистках» в Барановичах, тогда были задержаны как минимум восемь человек, а в ноябре — четыре.