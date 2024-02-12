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Лукашисты устроили очередной хапун в Барановичах

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  • 12.02.2024, 11:30
  • 6,480
Лукашисты устроили очередной хапун в Барановичах

Задерживают за участие в протестах в 2020-м году.

Силовики отчитались о результатах очередного рейда в Барановичах. Приближенный к милиции телеграм-канал показал четверых задержанных.

В видео также продемонстрировали моменты задержаний.

В чем именно обвиняют задержанных мужчин, силовики не сообщили.

Очередной рейд силовиков в Барановичах. Скриншот видео

Напомним, в конце декабря силовики уже отчитывались о «зачистках» в Барановичах, тогда были задержаны как минимум восемь человек, а в ноябре — четыре.

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