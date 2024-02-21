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Зеленский поблагодарил Воздушные силы за семь сбитых самолетов РФ за неделю

  • 21.02.2024, 22:41
Зеленский поблагодарил Воздушные силы за семь сбитых самолетов РФ за неделю

Видео.

Обращение Владимира Зеленского в конце 728-го дня войны.

Видео было опубликовано в телеграм-канале президента Украины Владимира Зеленского.

«Хочу поблагодарить наши Воздушные силы, каждого, кто защищает наше небо. Есть хорошие результаты в отношении российских военных самолетов. Семь боевых самолетов — российских «сушек» - за неделю. Я благодарю вас, наши воины, за точность. И одна из главных задач этого года для нашего государства – как раз защита неба и наших фронтовых позиций от российских авиационных и ракетных ударов.

Благодарю всех, кто в бою, на боевых постах, на боевых задачах. Спасибо каждому и каждой, кто работает ради Украины и обороны. Спасибо всем, кто помогает. Верить в Украину – это верить в себя и работать на общую силу. Должны достичь наших украинских целей. Должны победить», - сказал Зеленский.

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