«Такими темпами у России через три месяца не останется Су-34» 22.02.2024, 13:26

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Работает «блуждающий Patriot» ВСУ.

Руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире Radio NV отметил, что, вероятно, именно блуждающий Patriot сбивает российские самолеты, потому что только у него есть такие возможности.

«Я думаю, что это тот Patriot, который был нам передан из Германии, <...> отрабатывает очень эффективно, он достает над оккупированными территориями российские самолеты. Это тоже очень серьезно проведенная работа — выверка, анализ информации о полетах российской авиации, оценка секторов, по которым они наносят удары управляемыми авиабомбами, понимание того, где будет концентрация врага», — отмечает Мусиенко.

Он также предполагает, что так будет продолжаться и дальше, потому что наши защитники взяли хороший темп:

«Очень важно, конечно, чтобы нам в полной мере партнёры поставляли обеспечение — ракеты к Patriotам. Я думаю, что это продолжится, потому что, если семь [самолётов] в неделю… Я вам скажу: если бы такие темпы были, то за два-три месяца у России не осталось бы Су-34, которые они применяют для войны против Украины».

Воздушные силы за последнюю неделю уничтожили семь самолетов РФ.