США ударили санкциями по российскому СПГ 19.03.2024, 11:39

Россия теряет даже китайских и индийских покупателей.

Санкции США, наложенные на проекты по производству сжиженного природного газа (СПГ) в России, создали серьезные препятствия для реализации стратегического плана Кремля по достижению объема производства в 100 миллионов тонн к 2030 году. Теперь даже китайские и индийские покупатели опасаются приобретать российский СПГ, сообщает «Польское радио».

Ранее Кремлю удавалось частично обойти технологические санкции Запада в отношении сектора СПГ. Однако новые меры, принятые США, привели к включению конкретных компаний в «черный список», что помешало заключению контрактов на поставку и аренду танкеров-газовозов, сорвав логистику проекта «Арктик СПГ 2». Первая линия этого проекта должна была быть завершена к началу 2024 года, но была отложена.

Санкции США также охватили проекты «Усть-Луга» и «Якутия СПГ», а в будущем могут затронуть и другие аналогичные проекты. Главная проблема заключается во влиянии на арктический танкерный флот, что препятствует доставке с новых СПГ-проектов в России.

В качестве альтернативы предлагается продажа с большими скидками или наем специализированных брокеров для работы с рискованными грузами, что также приведет к сокращению маржи.

Для реализации планов по экспорту миллиона тонн СПГ в год в Азию россиянам может потребоваться до 100 арктических СПГ-перевозчиков. Однако санкции создают препятствия как в получении танкеров из Южной Кореи, так и в приеме танкеров с верфи «Звезда» в России, что может затянуться до 2025 года из-за отсутствия доступа к криогенному оборудованию, поставляемому с Запада.