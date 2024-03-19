ЕС тайно готовится к присоединению Украины 3 19.03.2024, 11:49

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Названы причины.

Польские фермеры протестуют из-за того, что Украина заполонила рынок ЕС более дешевым товаром сельхозпродукции. Также фермеры недовольны ценами на топливо в странах ЕС и новыми экологическими нормами Брюсселя.

Так как до выборов в Европарламент осталось всего три месяца, лидеры ЕС пытаются вести переговоры с Украиной без лишней огласки, сообщает издание Politico.

Некоторые европейские политики дали понять, что переговорный процесс проходит тайно не только с Украиной, но и другими потенциальными членами ЕС, включая Молдову и страны Балкан.

«Разговоры о сокращении субсидий для европейских фермеров — это не то, что вы хотели бы включить в свои предвыборные лозунги или использовать в качестве предвыборного боеприпаса для крайне правых», — добавил чиновник, имея в виду выборы в Европейский парламент в июне.

При этом президент ЕК Урсула фон дер Ляйен открыто заявляет о том, что Украина должна стать членом ЕС «уже сегодня, а не завтра».

Эксперты заявляют, что если Украина станет полноправным членом ЕС, то это будет самая большая страна по площади и населению в Союзе, а значит, теоретически, Киев будет иметь большое влияние как в ЕК, так и Совете ЕС.

Одновременно с этим у Украины самый низкий показатель ВВП среди стран ЕС. Внутренняя политика Союза направлена на то, что богатые страны помогают бедным. На деле будет выходить, что Киеву долгое время необходима будет хорошая финансовая помощь. Так как ЕС планирует расшириться еще за счет Молдовы и 6 стран Балкан, то вопрос будущей интеграции ведется тихо, не на глазах у общественности. При этом экономисты напоминают, что стать членом ЕС без проведения внутри страны европейских реформ невозможно.