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На Логойщине продают стильный дом дешевле 100 тысяч долларов

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  • 25.03.2024, 11:52
  • 3,466
На Логойщине продают стильный дом дешевле 100 тысяч долларов

С камином и лесом на участке.

В СТ в Логойском районе продается интересный дом. Он находится на краю улицы, а лес растет прямо на участке. В доме есть все, чтобы жить там круглый год. К тому же он обставлен необходимой техникой и мебелью. Территория обустроена местами для отдыха, есть даже бассейн, пишет realt.by.

Дом находится в Логойском районе в СТ «Пролеска ЦКБ» в 22 км от Минска. Здание построили в 2021 году по каркасной технологии в один этаж. Крышу устелили металлочерепицей. Общая площадь дома — 94 м².

Внутри он отделан деревом, установлено панорамное остекление. Здание возведено таким образом, что часть дома имеет второй свет. Высота потолка в этом месте достигает 3,91 м.

В доме имеются гостиная, кухня, спальня с санузлом, еще одна жилая комната с отдельным выходом на улицу и отдельный санузел.

Дом полностью укомплектован техникой: есть холодильник, дополнительный морозильник на улице, стиральная машина, посудомойка, электроплита и духовой шкаф, бойлер на 100 литров.

Дом отапливается с помощью электричества и камина в гостиной. Вода поступает из скважины, канализация — местная.

К дому прилегает терраса в 27,7 квадратного метра. Часть ее находится под навесом. Там стоит садовая мебель.

Участок огорожен по периметру и занимает 11,61 сотки. На территории сделаны дорожки, стоит каркасный бассейн. Установлены откатные ворота, которые управляются пультом.

Участок не только находится рядом с лесом, но и сам богат на хвойные и лиственные деревья.

Стоимость дома — 83 500 долларов.

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