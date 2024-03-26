Почем в Беларуси продают машины, которые попали под повышенный налог 26.03.2024, 18:55

Есть вариант и по цене 10-11 однокомнатных квартир в Минске.

Правительство накануне обнародовало список моделей авто повышенной комфортности, за которые надо будет платить транспортный сбор в десятикратном размере. На фоне этой новости «Зеркало» посмотрело, за сколько сейчас продают авто, которые попали под увеличенный сбор. Спойлер: нашли машину, которая стоит как 10-11 самых дешевых однокомнатных квартир в Минске.

В список моделей авто повышенной комфортности МНС включили 17 автобрендов, причем для ряда марок эксклюзивом считаются только отдельные модели, а для каких-то — весь модельный ряд. Напомним, что возраст авто должен быть до трех лет. Отметим также, что многих автомобилей на онлайн-доске объявлений мы не нашли, например, это британские Aston Martin и McLaren, итальянские Maserati, Ferrari, Lamborghini, сюда же включили российский Aurus и другие.

Что касается авто, которые есть в продаже, то стоимость их стартует примерно от 130-140 тысяч долларов. Комплектация в таких машинах полная, она должна удовлетворить запросы требовательных водителей. Мы не станем перечислять, что в нее входит (иначе список был бы безразмерным), остановившись лишь на общей информации об авто и его цене.

Так, продается полноприводный Audi RS Q8 2022 года выпуска с автоматической коробкой передач, бензиновым двигателем объемом четыре литра и мощностью 600 л.с. Расход топлива — 12,1 литра на 100 км. Автомобиль был куплен в минском салоне, им владел один человек.

Стоимость авто — 524 420 рублей или 161 187 долларов.

Рестайлинговый BMW X7 I 2022 года выпуска. Сообщается, что машина была в эксплуатации с 2023 года, ее пробег — 20 000 км. Внедорожник с автоматической коробкой передач, дизельным двигателем объемом три литра, мощностью 340 л.с., расход топлива — 8,6 литра на 100 км.

Авто продают за 471 758 рублей или 145 000 долларов.

Также продается Mercedes-Benz G-Класс AMG W464 2022 года выпуска, его пробег — 34 км. Внедорожник с автоматической коробкой, четырехлитровым бензиновым двигателем мощностью 585 л.с., расход топлива — 13,3 литра на 100 км.

Цена авто — 1 108 674 рубля или 340 763 долларов.

В продаже также есть LEXUS LX600 F-sport 2023 года выпуска, пробег — 15 км. Авто с автоматической коробкой передач, бензиновым двигателем объемом 3,5 литра.

Продают машину за 732 038 рублей или 225 000 долларов.

Porsche Cayenne Coupe I, 2022 года выпуска, пробег — 18 900 км. Машина с автоматической коробкой переключения передач, двигателем на бензине объемом четыре литра и мощностью 640 л.с., расход топлива — 12,6 литра на 100 км.

Стоимость авто — 800 361 рубль или 246 000 долларов. Хозяин готов на обмен с доплатой, в зачет примет автомобиль, выпущенный после 2020 года.

Еще один вариант, который можно купить, — рестайлинговый внедорожник Bentley Bentayga I, выпущенный в 2023 году. Пробег авто — 50 км. В машине коробка-автомат, четырехлитровый двигатель 550 л.с., расход топлива — 13,1 литра на 100 км.

Машина продается за 1 355 046 рублей или 416 489 долларов.

Полноприводный внедорожник Cadillac Escalade V, 2023 года выпуска. Пробег — 5 км. Машина с автоматической коробкой переключения передач, бензиновый двигатель объемом 6,2 литра, 416 л.с., расход топлива — 13,7 литра на 100 км.

Внедорожник продают за 669 245 рублей или 205 700 долларов.

Напомним, правительство утвердило предложенный МНС список моделей авто повышенной комфортности, за которые надо будет платить транспортный сбор в десятикратном размере. Вносить его надо как организациям, так и физлицам. Документ начинал действовать задним числом — с января 2024 года. Некоторым организациям нужно было внести аванс по этому сбору до 22 марта. Населению транспортный налог за 2024 год надо будет платить в 2025-м, поясняли ранее в МНС.