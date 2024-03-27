Наступление россиян под Авдеевкой: генерал Ходжес рассказал, чего ждать дальше 1 27.03.2024, 18:35

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Бен Ходжес

Армия РФ не может продвигаться в направлении крупных городов.

Российские оккупанты не имеют больших успехов на фронте. В частности, они не могут закрепиться под Авдеевкой в Донецкой области. На данный момент они всего лишь пользуются задержкой помощи для Украины со стороны Запада.

Об этом заявил бывший командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес в эфире «Громадського радіо». Он отметил, что армия РФ ведет войну на истощение

«Действительно, у россиян есть нетренированная масса, из-за использования которой у них такие огромные потери, потому что они просто толкают людей в мясорубку, и у них есть артиллерийские боеприпасы. Они ведут устаревшую войну на истощение, пытаются задушить украинских защитников массой. И это будет продолжаться. Но это отличается от прорыва», — заявил Ходжес.

Военный считает, что у оккупантов нет соответствующей мобильной группы, чтобы продвигаться в направлении крупных городов.

«Я не вижу у них большой мобильной группировки, которая могла бы закрепить их наступление под Авдеевкой, которая могла бы продвинуться в направлении Харькова, Киева или других крупных городов, как это делала старая советская доктрина с оперативно-маневренными группами. Чтобы подготовленные бронетанковые соединения могли двигаться без необходимой логистики. Я не уверен, что у них она есть, даже если они будут продолжать добиваться успехов на тактическом уровне. Конечно, я могу ошибаться, но я не видел доказательств того, что у них такое большое соединение, которое могло бы это сделать», — подчеркнул он.