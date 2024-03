Лавочка закрылась: ЕС взялся за поставки авто через Беларусь в РФ 1 28.03.2024, 10:20

3,506

Санкции начинают работать.

Сначала Польша, а за нею и Латвия ввели ограничения на пропуск транзитных автомобилей через белорусскую границу. Возможно, вскоре к ним присоединится и Литва. Как отмечают эксперты, чиновники Евросоюза таким образом пытаются закрыть лазейки, которые помогают России с помощью Беларуси обходить санкции. Но в результате таких действий могут пострадать и белорусы, пишет «Белсат».

С 23 марта Польша перестала выпускать в Беларусь транзитные автомобили с объемом двигателя более 1,9 литра или стоимостью свыше 50 000 евро независимо от объема двигателя. О запрете стало известно не из официальных источников, а из реальной ситуации на границе.

«Даже если это BMW двухлитровая – запрет на вывоз. Даже если едет в Кыргызстан, в Казахстан, куда угодно, в Грузию – запрет на вывоз. Все, что более 1,9 литра, не дают экспортные декларации, не пропускают на границе. Прямо на грани коллапс, весь Тересполь забит машинами», – отмечал YouTube-канал Dasmotors.

От водителей автомобилей требуют документы от производителя, который бы подтверждал право на экспорт машины за пределы Евросоюза. Там должно быть указано, что производитель знает, кто продает и кто покупает автомобиль, а сделка не вызывает предостережений касательно возможного обхода санкций. Кроме того, производитель должен подтвердить, что знает конечного собственника автомобиля и уверен, что машина не будет перепродана. Также водитель должен подписать заявление, что знает об уголовной ответственности за фальсификацию такого документа.

Как отметили в Dasmotors, «очевидно, что такие справки предоставляться не будут, так как единичные поставки для физических лиц не имеют никакой связи с заводами-изготовителями». Пока же, пишет Autogrodno.by, в пограничном Тересполе «забиты все стоянки, перегонщики бронируют отели и ждут, что будет дальше».

Пользователь TikTok TL BUD, комментируя введенные ограничения, отметил, что сейчас «вся эта лавочка с перегоном тачек закончилась»:

«Можно будет, конечно, эти тачки вывезти через Турцию, через Болгарию, через третьи страны паромом, но транзит в РФ, через РБ строго запрещен. Пока еще не аннулируют EX [экспортная декларация. – Ред. Belsat.eu], пока просто разворачивают, возвращают обратно в Польшу, но я думаю, что скоро будут и аннулировать EX. Поэтому, кто собирается в ближайшее время выезжать, подумайте, ведь аннуляция EX будет равносильна запрету повторной затаможки в Польше этой машины. Поэтому взвешивайте все за и против и принимайте правильное решение».

Что говорят официально

По данным Dasmotors, распоряжение ограничить пропуск транзитных автомобилей дал лично министр транспорта Польши.

«Похоже, что он просто был в шоке от того, что увидел, сколько премиальных авто стоит в очереди на выезд в Беларусь, поэтому придумал это правило, которое невозможно выполнить», – говорил один из собеседников «Нашей Нівы».

Узнают о событиях на границе исключительно из «массово предупреждающих об этом интернет-ресурсов» и в Государственном таможенном комитете Беларуси.

«Белсат» обратился в Национальную налоговую администрацию Польши с просьбой сообщить, какое ведомство и в связи с чем ввело такое ограничение, как долго оно будет длиться, и при каком условии эти автомобили все же можно вывезти в Беларусь. На момент публикации ответа не было.

Не только Польша

С введением ограничений на польской границе в чатах автоперевозчиков начали появляться предложения помочь вывезти машины через границу с Латвией и Литвой. Много водителей транзитных авто поехали в этом направлении, но вечером 26 марта аналогичные ограничения появились и на латвийско-белорусской границе.

«То же, что и Тересполь. Не тратьте время на стоянку», – сообщил пользователь одного из пограничных чатов.

Как пишет «Большой автоблог/Sweet Car», «десятки и сотни перегонщиков сейчас курсируют вдоль границы, пытаясь найти выход из ситуации. Выхода пока нет».

В чатах полагают, что аналогичное решение в ближайшее время может принять и Литва.

«По ощущениям, все идет к тому, что в ближайшее время и Литва присоединится к этому запрету. Возможно, даже сегодня вечером. В частности, таможенники уже задают дополнительные вопросы», – отметили представители «Большой автоблог/Sweet Car» в комментарии Autogrodno.by».

Правда, перевозчики, работающие через литовско-белорусскую границу, отмечают, что Литва и так строго следит за тем, чтобы машина направлялась именно в Беларусь, а не в Россию. Там давно надо иметь большой пакет документов, подтверждающих, что покупатель из Беларуси, объяснял один из перевозчиков «Нашей Ніве». Проблемы же возникают у тех, кто покупает машину не для себя, а на перепродажу.

«Поэтому все машины с неполным или «кривым» комплектом документов въезжали в Беларусь именно через Польшу. Поляки были самыми лояльными. Они выпускали машины без дополнительных вопросов, их не интересовало, кто и как заплатил за авто, куда оно направляется, почему покупатель – один человек, а везет другой», – говорил собеседник издания.

При этом, перевозчики отмечают, что даже после появления ограничения машины с большим объемом двигателя проезжали через польско-белорусскую границу, когда водители могли подтвердить, что приобрели авто для себя. Эти сведения подтверждает и MOST.

Санкции в действии

В конце объявления о новом ограничении, размещенного на польской границе, дается ссылка на санкционное решение Совета Евросоюза № 833/2014. Согласно него, для продажи, поставки, перемещения или экспорта, напрямую или опосредованно, определенного списка товаров в Россию требуется предварительное разрешение. После полномасштабного вторжения России в Украину в этот список попали и автомобили. Сначала в марте 2022 года туда включили люксовые авто, а с июня 2023 года – и машины с объемом двигателя свыше 1,9 литра, а также электромобили и гибриды.

На Беларусь эти санкции не распространяются. И наши граждане, как и раньше имеют право приобретать в ЕС и экспортировать в Беларусь любые автомобили, независимо от цены и объема двигателя.

«И белорусские фирмы пользуются этой лазейкой. Поскольку им разрешено покупать машины, они завозят их в Беларусь и потом перепродают в Россию», – заявил в комментарии «Белсату» Алесь Ярошевич, журналист расследовательской команды «Бюро».

Он отметил, что если в 2020–2021 годах из ЕС в Беларусь поставили легковых машин на 200–300 миллионов евро, то уже в 2022 году объемы увеличились почти до 1,5 миллиарда евро – почти в 5 раз. За 2023 год поставки увеличились еще больше – до 2,4 миллиардов евро. Как писал ранее «Белсат», только из Польши в Беларусь в прошлом году импортировала авто на 931 миллион евро. Эта позиция в итоге стала самой крупной среди польского импорта в нашу страну.

При этом, как отметил Ярошевич, ввезенные в Беларусь автомобили, например, внедорожники, могут впоследствии использоваться в том числе на поле боя в Украине.

По мнению журналиста, польские власти были впечатлены объемом импорта автомобилей в Беларусь и решили остановить его. Также, добавил он, на это могло повлиять и соответствующее расследование «Бюро», вышедшее в декабре 2023 года.

«После того как вышло это расследование, к нам обратились представители Народного антикризисного управления, которые занимаются именно санкциями. Они заинтересовались этой темой, так как это наглядный пример, как обходят санкции из-за того, что они не унифицированы, из-за того, что они разные», – заявил Ярошевич.

По его словам, глава НАУ Павел Латушко передал расследование «Бюро» спецпредставителю Евросоюза по вопросу санкций.

Что будет после 1 апреля?

«Большой автоблог/Sweet Car» отмечает, что полная блокировка продлится до 1 апреля, после чего должны появиться объяснения. На эту же дату ориентируются в Государственном таможенном комитете Беларуси.

Возможно, такой ориентир связан с тем, что по новым правилам с 1 апреля россияне больше не смогут регистрировать у себя автомобили из Беларуси, растаможенные по льготному тарифу. В результате их интерес к реэкспорту авто из нашей страны может существенно снизиться.

Как заявил МОST предприниматель, фирма которого занималась перегоном машин в Беларусь, введенные ограничения уже привели к тому, что наиболее ходовые модели европейских производителей на российском рынке подорожали на 5%. Если же этот порядок вывоза продолжат и после 1 апреля, то, по его мнению, машины на российском и белорусском рынках могут подорожать на 20–30%.

Также, по словам предпринимателя, это ударит и по компаниям, которые перепродают немецкие машины в Россию и Беларусь. В том числе польским. У ряда польских фирм в Германии закуплено автомобилей на 0,5–1 млн евро под доставку покупателям в России и Беларуси.

При экспорте автомобилей за пределы ЕС применяется нулевая ставка НДС. Но если машина не покинет территорию ЕС в течение месяца, компании придется заплатить очень большой НДС. Предприниматель отметил, что польские компании уже требуют от немецких автоконцернов предоставить разрешения на экспорт в страны ЕАЭС на все приобретенные у них автомобили. В противном случае они требуют вернуть деньги, так как у салонов нет возможности доставить автомобили конечным покупателям.

Явление не временное

Экономист, финансист Виталий Олейник в комментарии «Белсату» посоветовал относиться к новым ограничениям не как к временному явлению, а как к тому, что «будет гораздо больший период, чем на который мы рассчитываем». По его мнению, импортерам предстоит выстраивать другие цепочки поставок, в том числе через другие страны, что за собой повлечет новые расходы. В результате чего экономический смысл таких поставок может снизиться.

Тем не менее, по мнению собеседника, власти Беларуси будут заинтересованы в том, чтобы поддерживать «серый, полусерый, импорт автомобилей из Европы». Но не из-за заботы о рядовых белорусах, а из-за того, что крупные игроки, занимающиеся такими поставками, «в каком-то смысле могут являться и кошельками определенных властных структур или лиц».

А вот на российский рынок люксовых авто дополнительные трудности с логистикой и определенный рост цен в связи с этим вряд ли сильно повлияют, если там есть спрос на такую технику, заявил Олейник. В Беларуси же он не видит «общественной востребованности» на такие автомобили.

Китайизация рынка продолжится

Журналист Ярошевич также считает, что после 1 апреля власти европейских стран попытаются прикрыть возможные лазейки для реэкспорта автомобилей в Россию. В результате поток машин через Беларусь сократится, а поставки их через другие страны по причинам логистики станут дороже.

«Согласятся ли люди дальше возить эти машины? Наверное, будут сидеть с калькулятором и считать, насколько этот выгодно-невыгодно», – заявил собеседник.

При этом он не ожидает, что белорусы потеряют доступ к европейским авто. Ведь, например, с белорусскими компаниями до сих пор продолжают работать автоконцерны из стран Евросоюза.

«Единственное, что от инсайдеров мы знаем, что они требуют от белорусских дилеров, от белорусских импортеров, чтобы они давали подтверждение тому, что эти машины впредь не перепродаются в Россию. То есть требуют, чтобы эти машины были использованы в Беларуси, чтобы конечным пользователем были белорусские граждане», – сказал он.

Вместе с тем, добавил журналист, эти ограничения также не очень трудно обходить, так как белорусский покупатель впоследствии может продать купленные у белорусского дилера автомобили в РФ. Поэтому НАУ выступает за то, чтобы запретить поставки легковых автомобилей не только в Россию, но и в Беларусь, заявил журналист.

В любом случае Ярошевич ожидает, что в Беларуси будет увеличиваться пользование автомобилями китайского производства, как это уже произошло в соседней России. Да и уже по итогам 2023 года китайские бренды захватили 80% рынка новых автомобилей в Беларуси.

Отметим, что белорусская автомобильная ассоциация 25 марта призвала власти страны отменить ценовое регулирование автомобильного рынка, которое было введено в октябре 2022 года и «существенно осложнило работу субъектов хозяйствования в автомобильной сфере». Но уверенности в том, что власти пойдут на такой шаг, нет.