Космическая золотая лихорадка: астрономы за всего три часа нашли 49 новых галактик 28.03.2024, 10:48

Ученые не ожидали найти такое количество галактик за настолько короткое время.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, астрономы были удивлены космической золотой лихорадкой, ведь им удалось обнаружить всего за 3 часа сразу 49 ранее не известных астрономических объектов, пишет Space (перевод - «Фокус»).

Астрономы обнаружили 49 новых богатых газом галактик с помощью радиотелескопа MeerKAT, расположенного в Южной Африке. Эта группа получила прозвище «объекты 49-го», что является отсылкой к прозвищу, которое получили золотоискатели в 1849 году хлынувшие в Калифорнию во время Калифорнийской золотой лихорадки. Их называли «люди 49-го».

Изначально астрономы пытались изучить газ, из которого возникают новые звезды в одной радиогалактике, но в итоге обнаружили 49 новых астрономических объектов. И сделали они это во время наблюдений, которые продолжались примерно 180 минут.

Авторы исследования называют новые галактики с золотыми самородками для астрономов. Ведь их открытие такое же случайное, как и обнаружение первых кусков золота в Калифорнии в 1849 году, что и положило начало золотой лихорадке в этом штате.

По словам ученых, они не ожидали обнаружить так много галактик за такое короткое время и исследовать их газовое наполнение. Как показывает исследование, многие из открытых галактик находятся близко друг к другу и формируют группы галактик.

Все галактики имеют разные формы и размеры, но некоторые их них особенно впечатлили астрономов. Например, на одном снимке видны четыре галактики, но три из них связаны между собой общим газом.

Астрономы обнаружили, что в центральной галактике формируется много звезд и вероятно она крадет газ у своих галактик-спутников, что вызывает бурное звездообразование. Но этот же процесс приводит к тому, что остальные две галактики не создают звезд.

Авторы исследования говорят, что новое открытие подчеркивает невероятную мощь радиотелескопа MeerKAT. Поэтому наблюдения будут продолжены и астрономы надеются обнаружить еще больше ранее неизвестных богатых газом галактик.