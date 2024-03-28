В Беларуси снова запретили два популярных стиральных порошка 3 28.03.2024, 12:24

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За что?

В Беларуси запретили порошок Ariel Automat «Аквапудра с ароматом вербены» и капсулы для стирки Tide «Альпийская свежесть». Первый порошок производит в России ООО «Проктер энд Гэмбл-Новомосковск», а второй — Procter & Gamble Amiens S.A.S. во Франции.

Оба порошка не соответствуют показателю «пенообразующая способность». Для машинок с фронтальной загрузкой они образуют слишком много пены, хотя на упаковках написано, что подходят для всех типов стиральных машин. Ariel к тому же отстирывает хуже: его моющая способность оказалась 56,8% при норме не менее 85%.

С 1 апреля 2024 года эти порошки будет запрещено продавать и ввозить, а уже ввезенные изымут из продажи.

В начале марта под запрет также попали «Персил Колор Гель» от ООО «Хенкель Рус» и «Дени Тотал для цветного» от ООО «ЛАБ Индастриз».